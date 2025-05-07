Свежие, малосольные, маринованные: какие огурцы можно и нельзя при гастрите

Многие продукты, привычные и любимые, оказываются под запретом, если человеку ставят диагноз «гастрит». Огурцы, освежающий и популярный овощ, тоже в списке, но с оговорками. Обсудили их с гастроэнтерологом.Этот овощ невероятно «легкий» — всего 15 калорий на 100 граммов. В нем почти нет жиров, совсем немного белков и чуть-чуть углеводов. Поэтому огурец — идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой и питается правильно.Кроме того, огурцы богаты витаминами. Например, К помогает крови сворачиваться, С укрепляет иммунитет, а Е и некоторые витамины из группы В (В2, В3 и В4) заботятся о нашем общем самочувствии.Огурец — кладезь минералов. Калий, кальций, магний, натрий и фосфор — все они необходимы для работы сердца и мышц, а также помогают восстановиться после тренировок. После интенсивной физической нагрузки, когда организм теряет много жидкости, огурец — лучший друг спортсмена, быстро восполняющий водный баланс благодаря высокому содержанию воды и полезных минералов.А еще огурец содержит антиоксиданты — витамины С и Е, бета-каротин и флавоноиды, которые нейтрализуют свободные радикалы, защищая нас от негативного воздействия окружающей среды и стресса.Возникает закономерный вопрос: можно ли употреблять огурцы при гастрите, а если да, то в каком виде и количестве? Совместно с нутрициологом Варварой Петровой подробно разберем влияние свежих, соленых и маринованных огурцов на желудок при гастрите, учитывая различные формы заболевания и индивидуальные особенности организма.Польза огурца для желудка и кишечникаОгурцы — это не просто освежающая закуска, но и много полезной клетчатки, особенно если есть их вместе с кожурой. Зеленая шкурка — это концентрат пищевых волокон. В 100 г огурца содержится примерно 1 г клетчатки — это немного, около 3% от дневной нормы для взрослого человека. Но даже это небольшое количество играет важную роль. Клетчатка, как губка, впитывает воду в желудке, разбухает и создает ощущение сытости надолго. Съев огурец без шкурки, вы быстро почувствуете голод, потому что пищеварительная система обработает его гораздо быстрее.Главная польза клетчатки — в налаживании работы кишечника. Она помогает пищеварению, словно смазывает шестеренки, улучшая усвоение других полезных веществ из еды. В огурцах есть пектин — это особый вид клетчатки, который работает как природный стимулятор перистальтики кишечника. Он мягко ускоряет продвижение пищи, помогает вовремя опорожнять кишечник и даже подкармливает полезные бактерии, живущие в нашем кишечнике, поддерживая его здоровье и предотвращая запоры.Кому нельзя огурцыДля людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, например с гастритом или язвой, большое количество клетчатки может быть вредным. Она вызывает раздражение слизистой оболочки. Поэтому им следует употреблять огурцы с осторожностью, очищая от кожуры или ограничивая количество. В любом случае, прежде чем вводить в свой рацион большое количество клетчатки, лучше проконсультироваться с врачом.Диета — одна из важных составляющих при лечении гастрита. Пища сама по себе обычно не способна вызывать заболевание, но одни продукты могут провоцировать раздражение слизистой желудка, а другие — уменьшать воспаление.Нет единого мнения по поводу полного запрета на употребление огурцов при гастрите. Принимать решение нужно индивидуально, исходя из стадии заболевания и типа гастрита.Так, гастрит с пониженной кислотностью и эрозивный — это те формы, при которых рекомендуется полностью отказаться от употребления огурцов.А вот при гастрите с повышенной кислотностью в рацион рекомендованы овощи и фрукты, содержащие мягкую клетчатку, включая огурец.Важно запомнить, что при любом обострении гастрита, независимо от его типа, от употребления огурцов стоит отказаться.Какие варианты допустимыМаринованные и соленые консервированные огурцы безоговорочно запрещены к употреблению при заболевании желудка, так как маринады и рассолы содержат уксус, крепкий солевой раствор и специи, которые могут вызвать сильное раздражение и болевой приступ.Поэтому пациентам с гастритом рекомендуется употреблять свежие огурцы без кожуры, ведь в ней содержится наибольшая часть клетчатки овоща. Для лучшего переваривания стоит нарезать огурец мелким кубиком или натереть на терке и смешивать с продуктами, которые не вызывают дискомфорта, например с отварным картофелем.Стоит избегать употребления огурцов на голодный желудок и не проводить разгрузочных огуречных дней, та как это приводит к серьезной нагрузке на желудок.Как выбрать «правильные» огурцыОтдавайте предпочтение сезонным молодым плодам небольшого размера. Они, как правило, более нежные, лучше усваиваются и оказывают меньшее воздействие на слизистую желудка.Особенно стоит отметить огурцы с горьким привкусом. Они способны доставить дискомфорт даже здоровому человеку, поэтому людям с гастритом от них лучше будет воздержаться. Горечь в огурцах связана с наличием кукурбитацина — естественного соединения, которое может образовываться в результате стресса растения, неправильного хранения или чрезмерной зрелости.Следите за количеством съеденной порции: вполне достаточно 200-300 г в день. Не стоит переедать, даже если вы не чувствуете дискомфорта.Очень важно отслеживать свое самочувствие и реакции организма на продукт, в этом поможет дневник питания. Задача заключается в том, чтобы фиксировать свои ощущения после употребления огурцов. Как только вы почувствовали дискомфорт — вздутие, изжогу или другие симптомы, значит, пора на время исключить этот овощ из своего рациона.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки