Ученые озвучили удивительную способность при редкой генетической мутации
В центре внимания оказалась редкая мутация в гене SIK3, который играет роль в регуляции обменных процессов в мозге и, вероятно, влияет на потребность во сне.
Авторы исследования отмечают, что мутация не приводит к сонливости или проблемам со здоровьем — наоборот, она встречается у людей, которые чувствуют себя энергично и нормально функционируют при значительно сокращенном сне. В других исследованиях команда уже обнаружила четыре гена, мутации в которых связаны с феноменом естественного короткого сна.
«Их организм просто работает более эффективно во время сна», — поясняет соавтор исследования, нейробиолог Ин Хуэй Фу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
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