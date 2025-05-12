Россиянам объяснили опасность кишечной палочки в продуктах

Бактериолог Анна Карье объяснила, какую опасность для здоровья представляет кишечная палочка, которую Роспотребнадзор зачастую обнаруживает в продуктах питания.Как отметила Карье, опасность кишечной палочки зависит от ее штамма. «Есть нейтральные представители, а есть действительно опасные и патогенные. Когда мы читаем новости о том, что где-то обнаружили кишечную палочку, то речь идет именно о патогенных», ? заявила бактериолог.Симптомами заражения Карье назвала тошноту, рвоту, диарею, ломоту в мышцах, слабость и высокую температуру. В легких случаях для лечения достаточно поддерживать водно-солевой баланс организма без необходимости госпитализации. Если заболевание протекает тяжело, то тогда уже используют антибактериальные препараты и другую симптоматическую терапию, заключила специалистка.

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