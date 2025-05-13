Назван запускающий работу кишечника фрукт
Новикова заявила, что таким свойством обладает слива. По ее словам, этот фрукт полезен для людей со сниженной моторикой кишечника. Эндокринолог посоветовала тем, у кого есть проблемы с кишечником, покупать местную сливу, поскольку в ней больше полезных веществ, чем в привозной.
Также, как подчеркнула специалистка, слива является источником витаминов C и А и витаминов группы В. Кроме того, по словам Новиковой, в этом фрукте содержатся бета-каротин и витамины E и K.
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