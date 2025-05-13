Назван запускающий работу кишечника фрукт

Эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова назвала фрукт, который запускает работу кишечника.Новикова заявила, что таким свойством обладает слива. По ее словам, этот фрукт полезен для людей со сниженной моторикой кишечника. Эндокринолог посоветовала тем, у кого есть проблемы с кишечником, покупать местную сливу, поскольку в ней больше полезных веществ, чем в привозной.Также, как подчеркнула специалистка, слива является источником витаминов C и А и витаминов группы В. Кроме того, по словам Новиковой, в этом фрукте содержатся бета-каротин и витамины E и K.

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