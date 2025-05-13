Эффективная очистка кишечника с помощью «супа мудрости»

Для быстрой и эффективной очистки тонкого и толстого кишечника можно использовать специальный суп мудрости. Такое блюдо особенно подойдет тем, то не может принимать магнезию из-за повышенной раздражительности кишечника.Для приготовления супа потребуются следующие продукты:1/2 свеклы;1 крупный помидор;2 крупные моркови;2 зубчика чеснока.Все продукты необходимо очистить, нарезать на небольшие порции и поместить в блендер, добавив туда половину стакана теплой воды. Когда смесь станет однородной, необходимо поставить ее на водяную баню, подогреть, а затем съесть. По вкусу это блюдо будет напоминать обычный борщ.Когда лучше употреблять суп мудрости?Такой суп – это не просто еда, минут через 40 после его употребления кишечник начнет активную работу и вскоре опорожниться. После приема пищи важно находиться в спокойной домашней обстановке, чтобы избежать неприятных и неловких ситуаций. Обязательно приготовьте это блюдо, если вы съели испорченные продукты и необходимо срочно очистить организм. Интересным является факт, что если к основным суповым ингредиентам добавить 2 столовые ложки масла льна, то вместо эффективного очистительного средства это блюдо превратиться в питательную и вкусную еду.Этим рецептом можно воспользоваться и после постановки кофейной клизмы, что позволит быстрее избавиться от токсичной желчи. Но если вы сначала отведаете суп, а затем сделаете клизму, то никаких изменений в вашем организме не произойдет, поскольку излишек желчи попросту переварит пищу.Для чего нужна кофейная клизма?Данный способ не чистит кишечник, а стимулирует работу печени. Кофеин абсорбируется в кишечнике и попадает в печень по венам. За счет этого раскрываются печеночные и желчные протоки, а также происходит выброс желчи, разжижаемой из-за излишка жидкости в кишечнике.Данная методика позволяет очистить кровь и повысить выработку антиоксидантов, в частности глютатиона S-трансферазы – вещества, нейтрализующего опасные радикалы. Благодаря содержанию в кофе таких веществ, как теобромин и теофиллин происходит интенсивное расширение сосудов и устранение любых воспалений в кишечнике. Пульс и давление при клизмовании находятся в норме, поэтому процедура безопасна даже для пациентов с гипертонией либо сердечными заболеваниями.Стоит отметить, что чрезмерное употребление кофе способствует сужению печеночных и желчных протоков, а также капилляров в 12-перстной кишке и желудке. Поэтому специалисты все же советуют для оздоровления использовать именно кофейную клизму, позволяющую запустить в организме сразу несколько важных процессов:разжижение и выброс застойной желчи, при этом активная выработка ферментов способствует диализу крови и разгрузке почек. Вывод желчи происходит быстро, без попадания в кровь и проявления неприятных симптомов (дисперсии, воспаления сосудов, головной боли);улучшение настроения и устранение чувства беспокойства, которое часто возникает при интоксикации;подавление чувства голода и особенно желания употреблять сладкие продукты;усиление пищеварения, благодаря чему любая пища, поступающая в организм после клизмы, легко переваривается;устранение последствий переохлаждения организма, отравлений и любой другой интоксикации;согревание всего организма, что особенно полезно для пациентов с хроническими заболеваниями.Приготовление и постановка очистительной клизмыДля правильного приготовления кофе необходимо:1. 1 л фильтрованной воды вскипятить в кастрюле.2. Добавить в воду 3 ст. л. (без горки) свежемолотого натурального кофе (при отсутствии такового допускается использование растворимого продукта).3. Сварить кофе (на небольшом огне на протяжении 15-ти минут), приоткрыв крышку кастрюли.4. Процедить отвар через плотную ткань и дать остыть до комфортной комнатной температуры.Далее залейте жидкость в кружку Эсмарха и поместите емкость над ванной на уровне одного метра. Заранее в ванну наберите немного горячей воды, благодаря чему она не окрасится от кофе, а вам удастся согреться. На краю ванны положите большое банное полотенце. Теперь спустите одежду, сядьте на край ванны, заняв удобное положение, и вставьте наконечник в проход, предварительно обработав трубку любым антисептиком. Чтобы максимально облегчить процедуру, наклонитесь вперед, прижав ладонь к животу, а грудь положите на колени. Подача жидкости через гибкий шланг происходит быстро, но если у вас возникают дискомфортные ощущения, помассируйте живот.Для такой процедуры больше подходит прозрачный шланг, это позволит отслеживать заливку жидкости. Не удивляйтесь, если в шланге останется немного кофе – это мера излишнего давления в вашем кишечнике. Если же трубка не прозрачная, тогда вам стоит прислушаться – кружка издаст легкий хлопок при подаче последней порции кофе, и тогда через пять секунд можно будет извлечь наконечник.После процедуры нужно лечь на кушетку на правый бок, поджать колени к груди и укрыться пледом. В таком положении следует находиться минимум пятнадцать минут. Если вам станет трудно удерживать газы, помассируйте живот и сожмите ягодицы. Спустя одну минуту вы почувствуете облегчение, будто тепло распространяется по спине, плечам и затем по всему телу. Такое состояние свидетельствует о том, что процедура проведена правильно. Данный способ очищения организма называют «зимним», поскольку он помогает добиться желаемого эффекта без риска переохлаждения.Несколько важных нюансов1. В течение часа до момента постановки клизмы не употребляйте пищу и любую другую жидкость, кроме обычной воды. В противном случае вам трудно будет находиться в требуемом положении на протяжении пятнадцати минут.2. Не устанавливайте кружку выше, чем на полметра, иначе у вас могут возникнуть болезненные ощущения, особенно если кишечник раздраженный.3. Для снижения чувствительности кишечника можно сварить кофе на ромашковом чае. Отвар приготовьте заранее – на 4 ст. л. ромашки требуется 1 л. воды (настоять 20 минут и профильтровать).4. Не используйте холодный кофе, поскольку могут возникнуть сильные спазмы либо развиться простуда. Также нельзя заливать горячую жидкость, поскольку в этом случае возрастает риск получения ожога.5. Используйте темное полотенце, поскольку кофейные пятна сложно отстирать.Манипуляции можно проводить ежедневно, но желательно после того, как кишечник освободится естественным образом. Согласно рекомендациям специалистов постановку клизм для пациентов с тяжелыми заболеваниями можно проводить каждые четыре часа. При сверхдетоксикации достаточно проводить процедуру два или три раза в сутки.При частом клизмовании старайтесь употреблять больше зелени и овощей. Это позволит восстановить требуемое количество полезных минералов в организме, которые неизбежно выводятся из него после процедуры. Если по утрам у вас возникают судороги или на ногтевых пластинах появились белые пятна – это говорит о том, что пора включить в рацион соки и овощи.Наличие камней в желчном пузыре не мешает использовать данный способ чистки, просто следует начинать с меньшего количества жидкости и наблюдать за реакцией организма. Растворение камней происходит только за счет желчи, а не приема отваров из лекарственных трав или медикаментозных препаратов. Именно поэтому необходимо создать такие условия, чтобы желчь стала жидкой, а ее выделение проходило максимально интенсивно. При сильных болях рекомендуется употреблять но-шпу, также следует включить в рацион сыворотку и квашеные продукты, содержащие органические кислоты, которые отлично растворяют камни.Активная работа капилляров может спровоцировать носовые или другие кровотечения либо обострение геморроя. В подобных ситуациях следует использовать готовую настойку водяного перца или заварить в стакане кипятка 2 ч. л. сухой травы. Часть настоя необходимо употребить вовнутрь, а часть использовать в виде тампонов, удерживая на проблемном участке в течение 30 минут.Тем, чей организм слишком восприимчив к кофеину, клизмы не запрещены. После нескольких процедур чувствительность существенно снизится, поскольку методика направлена именно на детоксикацию. Но начинать следует с малых доз. Важно правильно выполнять всю процедуру и учитывать рекомендации специалистов, тогда вам удастся быстро и легко очистить свой организм.

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