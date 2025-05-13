Кардиолог перечислил приводящие к инсульту привычки

Некоторые привычки человека вредят сосудам, предупредил кардиолог Илкин Гасанов. Он перечислил главные приводящие к инсульту угрозы.Одной из главных угроз Гасанов назвал чрезмерное потребление соли. Как объяснил специалист, она задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. Курение он счел еще одним фактором риска, поскольку каждая сигарета повреждает стенки сосудов, способствует их сужению и делает кровь более вязкой. Риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, особенно если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина, подчеркнул он. Кардиолог добавил, что отказ от сигарет важен для профилактики инсульта и инфаркта.Также среди провоцирующих инсульт факторов Гасанов назвал неправильное питание, хронический стресс, недостаток сна, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. «Всего 30 минут умеренной физической активности в день — ходьбы, плавания, йоги или велосипеда — уже значительно снижают риск развития инсульта и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы», — объяснил кардиолог.В свою очередь, регулярные медицинские осмотры, контроль давления и холестерина, отказ от вредных зависимостей, правильное питание и физическая активность — это те простые шаги, которые могут сохранить не только здоровье, но и жизнь, констатировал Гасанов.

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