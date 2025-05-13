Aging Cell: устойчивость иммунитета является главным фактором здорового старения

Сотрудники Научного центра здравоохранения Техасского университета установили, что хороший иммунитет «сдерживает» три фактора старения: хроническое воспаление, восприимчивость к болезням и разрушение клеток.К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных 17 500 человек на разных этапах жизни. Ключевым фактором, обеспечивающим «тройной» полезный эффект, оказался ген TCF7. Он необходим для поддержания регенеративного потенциала иммунных клеток.По словам ученых, у 40-летних людей с низкой иммунной устойчивостью риск летального исхода в 9,7 раза выше, чем у их сверстников с хорошим иммунитетом. Разница в ожидаемой продолжительности жизни между этими группами может составлять до 15,5 лет.Исследователи подчеркивают, что поддержание оптимального уровня иммунной устойчивости не только «омолаживает» организм в любом возрасте, но и усиливает эффект от вакцинации, а также снижает риск развития тяжелых инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.Особое значение имеет соблюдение здорового образа жизни в среднем возрасте — от 40 до 70 лет. Ученые предполагают, что именно в этот период укрепленная иммунная система способна создать «задел» для здорового старения. Однако после 70 лет различия в смертности между группами с высокой и низкой иммунной устойчивостью постепенно стираются, что, по мнению ученых, указывает на биологические пределы человеческой жизни.

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