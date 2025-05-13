Россиянам объяснили причины возникновения молочницы во рту

Молочницу в ротовой полости — оральный кандидоз — стоит рассматривать как следствие общего дисбактериоза организма, заявила стоматолог-гигиенист Светлана Фролова.Врач объяснила, что молочница во рту может начаться вследствие дисбактериоза, например, на фоне длительного приема антибиотиков иммунитет снижается. Происходит это потому, что антимикробные препараты уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, из-за чего создаются благоприятные условия для размножения грибков.По словам Фроловой, способствовать развитию орального кандидоза могут и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения. Также повышают риск заболевания неправильное питание с акцентом на сахар и углеводы и гормональные изменения, предупредила она.

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