Россиянам назвали часто игнорируемые признаки сахарного диабета

Нефролог Данила Пыриков заявил, что многие люди часто игнорируют первые признаки сахарного диабета.Пыриков посоветовал насторожиться при постоянной жажде и сухости во рту. По его словам, эти симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Также на наличие этого заболевания может указывать похудение. Кроме того, он призвал обращаться к врачу при частом мочеиспускании.По словам Пырикова, сахарный диабет еще можно заподозрить по постоянной усталости. Дополнительно эксперт порекомендовал обратить внимание на заживление ран. Если оно происходит медленно, то это повод обратиться к специалисту. В заключение медик сообщил, что заболевание может также сопровождаться запахом ацетона изо рта и ухудшением зрения.

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