Врач-токсиколог Кутушов напомнил об опасности ботулизма
Главная опасность ботулизма заключается в том, что продукты, содержащие ботулизм, не меняют своего внешнего вида, запаха или вкуса. Поэтому следует помнить, что чаще всего заражение ботулотоксином происходит через домашние заготовки и вяленую рыбу, которые хранились с нарушением санитарных норм. А наибольшую опасность несут такие продукты, купленные на стихийных рынках.
Поэтому, говорит Котушов, важно соблюдать правила хранения и консервирования продуктов: использовать свежие и хорошо промытые овощи и фрукты, проводить стерилизацию банок и следить, чтобы в них не попала грязь во время консервации. Кроме того, если вы не уверены в правильности технологии, лучше отказаться от консервации мяса, рыбы и грибов.
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