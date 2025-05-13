Врач-токсиколог Кутушов напомнил об опасности ботулизма

Ботулизм является чрезвычайно тяжелым состоянием, при котором попавший в организм ботулотоксин блокирует передачу к мышцам нервных импульсов. Тяжелые случаи заболевания могут привести к летальному исходу. Поэтому врач-токсиколог Михаил Котушов решил напомнить, как избежать заражения.Главная опасность ботулизма заключается в том, что продукты, содержащие ботулизм, не меняют своего внешнего вида, запаха или вкуса. Поэтому следует помнить, что чаще всего заражение ботулотоксином происходит через домашние заготовки и вяленую рыбу, которые хранились с нарушением санитарных норм. А наибольшую опасность несут такие продукты, купленные на стихийных рынках.Поэтому, говорит Котушов, важно соблюдать правила хранения и консервирования продуктов: использовать свежие и хорошо промытые овощи и фрукты, проводить стерилизацию банок и следить, чтобы в них не попала грязь во время консервации. Кроме того, если вы не уверены в правильности технологии, лучше отказаться от консервации мяса, рыбы и грибов.

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