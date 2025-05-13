Специалисты рассказали, как выбрать диетическое мясо

В рационе каждого человека должно быть мясо, ведь это источник большого количества белка. Кроме того, здесь содержатся витамины D, A и B, а также другие полезные элементы. При этом, чтобы избежать насыщенных жиров, многие люди сегодня предпочитают диетические виды мяса. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать диетическое мясо.К диетическому мясу относятся: курица, индейка, телятина, крольчатина, оленина и конина. Однако, учитывая специфический вкус и высокую стоимость, от последних двух вариантов обычный потребитель чаще всего отказывается.При выборе же диетического мяса специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на цвет, запах и консистенцию продукта. При надавливании свежее мясо быстро возвращает форму, а его поверхность не слишком липкая и не слишком сухая. Цвет у мяса должен быть равномерный и не иметь пятен.

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