Врач предупредил о связанных с ночной жаждой заболеваниях

Жажда ночью — симптом неспецифический, и может вообще ни о чем страшном не говорить, но иногда все же указывает на серьезные заболевания, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.Врач рассказала, что сильная жажда посреди ночи может быть первым симптомом сахарного диабета. Дополнительно ранними симптомами этого заболевания могут быть зуд различных локализаций или ощущение ползания мурашек по телу, уточнила она. Также Волгина отметила, что сильная потребность в питье может указывать и на проблемы с почками.«Отравление организма вредными веществами, которые почки не успевают фильтровать из-за различного рода поражений или вследствие назначения диуретиков — мочегонных препаратов. Сердечно-сосудистые заболевания, сопровождающиеся образованием отеков. Повышенная потребность организма в жидкости может быть следствием алкогольной интоксикации и, повторюсь, любого воспалительного процесса, который сопровождается интоксикацией», — также добавила в список заболеваний терапевт.Волгина подчеркнула, что при всех перечисленных болезнях возрастает не только ночная, но и дневная потребность в жидкости. Она объяснила, что ночью человек больше акцентируется на этой жалобе.

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