В ФМБА России создали препарат для лечения травмы спинного мозга

Травмы спинного мозга, при которых человек оказывается прикованным к постели, считаются одними из самых тяжелых. В Японии четыре человека впервые получили лечение паралича с использованием перепрограммированных стволовых клеток. В России тоже разработали лекарство для восстановления подвижности.Ежегодно в мире около 900 тысяч человек получают травму спинного мозга: это и автомобильные аварии, и удары головой при неосторожном нырянии, и повреждения во время катастроф и военных действий. Статистика страшная: парализованными остаются 20 миллионов человек.Доктор Хидэюки Окано из Университета Кейо в Токио и его коллеги сумели помочь таким больным. После инъекции модифицированных стволовых клеток один мужчина самостоятельно встал на ноги. Второй теперь может двигать руками и ногами. Но у двух пациентов существенных улучшений не наблюдалось.Что представляют собой стволовые клетки, которые подарили надежду справиться с параличом? Их еще называют iPS - плюрипотентными. Они характерны для растущего человеческого эмбриона и главная их особенность - безостановочно делиться и трансформироваться в клетки различных органов. Для лечения клетки "перепрограммируют": возвращают из "взрослого" состояния в эмбриональное, чтобы, развиваясь, они заместили травмированную нервную ткань.Над подобной проблемой работают и наши ученые. В Федеральном Центре мозга и нейротехнологий ФМБА также разработан препарат на основе мезенхимальных стволовых клеток (от слова мезенхима, вид эмбриональной соединительной ткани)."Препарат представляет собой гидрогель, который мы вводим в место повреждения при спинальной травме. Мы закончили доклинические испытания, сейчас ждем разрешения на клинику", - рассказал "РГ" - Неделе гендиректор Центра мозга, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов.Ученые показали видео: мини-пиг, у которого из-за повреждения мозга не двигались задние конечности, после введения препарата не просто "встал на ноги", но и вполне бойко начал ходить."Хотя наш препарат тоже сделан на основе стволовых клеток, мы использовали иной подход по сравнению с японскими коллегами", - рассказал Белоусов.Японцы использовали перепрограммированные стволовые клетки - их брали у взрослого донора и с помощью определенного воздействия возвращали к состоянию, свойственному для эмбриональных клеток (которые активно делятся). В сущности, ученые добивались того, чтобы получить клетки-предшественники нейрональных клеток и с их помощью "залатать" повреждения."Такой подход практикуют и другие научные группы. Общая идея - вводить клетки, которые уже "почти" нейроны, и добиться восстановления двигательной активности. Но пока это единичные кейсы, единичные пациенты. Наш подход принципиально отличается. Мы вводим мезенхимальные стволовые клетки. Их действие другое, - поясняет Всеволод Белоусов. - Эти клетки обладают отличным противовоспалительным потенциалом. Когда мы их вводим, они борются с воспалением, уменьшают рубцевание ткани. Второй их большой плюс - они вдобавок сообщают окружающим тканям свойства пластичности, то есть поврежденная ткань в месте введения препарата начинает восстанавливаться".Следующий этап лечения - электростимуляция спинного мозга."Так мы стараемся "переобучить" оставшиеся в живых нервные волокна, активировать способность двигать конечностями", - пояснил Белоусов.Эксперименты с мини-пигами показали: метод лучше всего работает, если инъекция проведена в острой фазе, как можно быстрее после травмы."Возможно, в будущем мы соединим оба подхода, и появится комбинированный метод лечения: на ранней стадии, сразу после травмы, пациент получает инъекцию мезенхимальных клеток. А на втором этапе - клетки-нейропрекурсоры, регенерирующие нервную ткань и восстанавливающие связи в спинном мозге, утраченные в результате травмы", - заключил ученый.

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