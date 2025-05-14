Распространение смертоносного грибка способно уничтожить миллионы людей
Ученые разных стран в последние годы прогнозируют угрозу, исходящую от грибка рода Aspergillus — этот смертоносный патоген обитает в ограниченных южных ареалах, но сейчас, с ростом температур на планете, он может осваивать всё новые территории.
Потепление уже создало благоприятную почву для распространения аспергиллеза — заболевания, что вызывает этот грибок. Исследование специалистов из Университета Манчестера позволило спрогнозировать, что в ближайшее время Aspergillus способен освоить север Европы, а также в северные регионы Азии и Америки.
Эксперты предупреждают об особой опасности разновидности Aspergillus fumigatus. Данный грибок прогрессирует при температуре человеческого тела, и поначалу болезнь часто протекает бессимптомно. А затем, попав в организм через дыхательные пути, возбудитель поражает легкие.
Четыре года назад Aspergillus привёл к смерти нескольких пациентов, ослабленных после COVID-19. Перейдя в хроническую форму, аспергиллеза вызывает потерю веса, не проходящую усталость и кровохарканье. К тому же, такие грибки отличаются крайней живучестью, размножаются даже в бескислородной среде.
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