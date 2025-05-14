Назван сокращающий жизнь популярный напиток

Фармацевт Альваро Фернандес призвал свести к минимуму употребление сладкой газировки.Как отметил Фернандес, каждая банка сладкой газировки сокращает жизнь на 12 минут, что доказано учеными из Мичиганского университета в ходе недавнего исследования. Они пришли к выводу, что напиток увеличивает риск развития сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Кроме того, по словам медика, сладкая газировка негативно влияет на обмен веществ, вызывает скачки инсулина в крови и повышает уровень общего воспаления в организме, которое связано с несколькими типами рака. Также производители добавляют в этот напиток различные красители и консерванты, которые плохо сказываются на микрофлоре кишечника, заключил врач.

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