Стоматолог Гавриленко перечислила 6 видов лекарств, которые красят эмаль зубов

Если врач прописал вам одно из этих лекарств, стоит принять дополнительные меры, чтобы сохранить улыбку белоснежной.Человеческое тело — сложный механизм. И потому иногда в попытке вылечить или исправить что-то одно вы ненароком вредите другому.Например, некоторые лекарства могу изменить цвет вашей зубной эмали. О том, что это за препараты и как максимально снизить риски, рассказала стоматолог Ирина Гавриленко.Знай врагов в лицоНекоторые лекарства действительно способны влиять на цвет зубной эмали. Это может происходить по нескольким причинам:химическое взаимодействие компонентов препаратов с тканями зубов;нарушение микрофлоры полости рта;прямой окрашивающий эффект препаратов.Разберем основные группы лекарственных препаратов, которые могут окрашивать эмаль зубов.Антибиотики тетрациклинового рядаПрименяются при инфекциях, но у детей (особенно до 8 лет) и беременных могут вызвать стойкое желто-серое или коричневое окрашивание зубов. Это связано с накоплением пигмента в дентине во время формирования зубов.Но стоит отметить, что беременным и детям данные антибиотики обычно и не назначают из-за ряда противопоказаний.Как снизить риск. Если прием все-таки необходим, обсудите с врачом альтернативные препараты — например, другие виды антибиотиков.Препараты железа (жидкие формы)Из-за окисления железа на поверхности эмали образуются темные пятна.Как снизить риск:пейте железосодержащие сиропы через соломинку;тщательно полощите рот водой после приема.Антигистаминные и некоторые антипсихотические средстваНекоторые из них (например, циметидин) могут провоцировать сухость во рту, что повышает риск образования налета и пигментации. В итоге запускается цепочка: сухость во рту (ксеростомия) ? снижение слюноотделения ? накопление налета и пигментация.Как снизить риски:пейте воду, используйте увлажняющие спреи для рта;жуйте жвачку без сахара для стимуляции слюны.Ополаскиватели с хлоргексидиномИспользуются для лечения гингивита, но при длительном применении (более 2 недель) могут оставлять темный, коричневатый налет на эмали из-за реакции с компонентами слюны.Как снизить риск:применяйте только по назначению врача и не превышайте курс;чистите зубы через 30 минут после использования ополаскивателя.Химиотерапевтические препараты (например, доксорубицин)Отдельные виды химиотерапии делают эмаль более хрупкой и восприимчивой к окрашиванию. Темные пятна могут появляться из-за воздействия на клетки зубов и десен.Как снизить риск:усильте гигиену: мягкая щетка, паста для чувствительных зубов;проходите регулярные осмотры у стоматолога во время терапии.Антигипертензивные средства (например, нифедипин)Прием данных препаратов может приводить к гиперплазии десен и потемнению эмали на фоне их воспаления.Как снизить риск:контролируйте состояние десен;используйте ирригатор.Общие рекомендации для сохранения белизны зубовСоблюдайте гигиену полости рта. Чистите зубы два раза в день мягкой щеткой и пастой с фтором, используйте зубную нить. После приема жидких препаратов (железо, сиропы) прополощите рот водой.Контролируйте длительность применения. Не используйте препараты дольше назначенного курса.Пейте через трубочку. Если принимаете окрашивающие жидкости, минимизируйте контакт с зубами.Регулярно посещайте стоматолога. Профессиональная чистка раз в 6 месяцев удалит поверхностный налет. При внутреннем окрашивании (тетрациклиновые зубы) обсудите варианты отбеливания или реставрации (художественная композитная реставрация, виниры, коронки).Проконсультируйтесь с врачом. Если препарат критически важен, спросите о возможной замене или дополнительной профилактике (например, стимуляторы слюноотделения при сухости во рту).Ограничьте красящие продукты. Кофе, чай, красное вино и ягоды усиливают пигментацию. После их употребления полощите рот водой.Важно! Не отменяйте препараты самостоятельно из-за страха окрашивания. Здоровье зубов можно восстановить, а последствия невылеченного заболевания могут быть серьезнее. Всегда согласовывайте действия с лечащим врачом и стоматологом.

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