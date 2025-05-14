Облизнуть запястье и еще два способа самому понять, что пахнет изо рта

«Свежее дыхание облегчает понимание» — этот лозунг из рекламы пошел в народ. Действительно, неприятный запах изо рта часто становится причиной социальной изолированности, затрудняет общение и может быть симптомом ряда заболеваний. Как от него избавиться?От неприятного запаха изо рта (галитоза) страдают многие люди. Это не только деликатная социальная, но и медицинская проблема. В некоторых случаях галитоз нужно рассматривать как симптом заболеваний полости рта или внутренних органов. Поэтому игнорировать этот признак не стоит. По оттенкам и особенностям запаха стоматолог может предположить причину его появления и назначить лечение. О причинах появления неприятного запаха и способах борьбы с ним расскажет гигиенист стоматологический Центра эстетической стоматологии Терехова Анна.Основные причины запаха изо ртаЗапах может появляться по множеству причин. Но главная среди них — бактерии в полости рта, которые выделяют пахучие серные соединения, «окрашивающие» дыхание. Часто галитоз связан с метаболическими процессами, нарушениями работы внутренних органов.В клинической практике выделяют несколько видов галитоза. Например, физиологический — ожидаемая реакция организма в ответ на воздействие. Например, утреннее застойное дыхание. Ночью выработка слюны не такая активная, поэтому бактерии размножаются быстрее и после пробуждения может неприятно пахнуть изо рта. Но после чистки зубов свежесть дыхания восстанавливается. Еще один пример физиологического галитоза — особенности питания. Такие продукты, как чеснок, лук и прочие пряности могут длительно «окрашивать» дыхание и делать его несвежим.Есть еще и патологический галитоз, который связан напрямую с заболеваниями. Перефразируя Джанни Родари, можно сказать, что у каждой болезни запах особый. Например, запах ацетона может свидетельствовать о сахарном диабете, серьезных патологиях почек и печени, гнилостный — свидетельствует о воспалительном процессе в полости рта или носа, ротоглотки.Все же чаще причина неприятного запаха скрывается в полости рта.Неудовлетворительная гигиена. При нерегулярной и некачественной чистке зубов на их поверхности скапливается налет, в котором сосредоточено большое количество бактерий. Как раз они выделяют летучие пахучие соединения, «окрашивающие» дыхание. Токсины бактерий способны привести к кариесу и его осложнениям, а также к воспалению десен, что только осложняет основную проблему.Болезни зубов и десен. Осложнения кариеса, такие как периодонтит, киста зуба и периостит (флюс) дают стойкий гнилостный запах изо рта. Более того, выраженность запаха и его характеристики позволяют предположить диагноз.Болезни лор-органов. Тонзиллит, синусит, ринит и аденоидит сопровождаются скоплением бактерий в горле и носовых пазухах, что также влияет на свежесть дыхания. Причем даже после чистки зубов сложно от него избавиться.Болезни внутренних органов. Гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная и язвенная болезнь желудка также могут стать причиной галитоза.Как понять, что изо рта пахнет: три способаСамый простой способ — задать вопрос близкому окружению. Главное — не сомневаться в его честности, ведь прежде всего галитоз — это медицинская проблема. Можно обойтись без помощи посторонних и сделать следующее:облизнуть запястье и спустя 1-2 минуты понюхать. Если запах присутствует, нужно записаться на прием к стоматологу;использовать зубную нить, а после понюхать. Но главное — не проводить такой тест утром. Лучше днем, когда вариант застойного дыхания исключен;провести ложкой по языку, а после понюхать. Если запах есть, вы его почувствуете.Что делатьЕсли тест оказался положительным и запах есть, нужно записаться на прием к стоматологу. Только после обследования можно понять причину и, следовательно, назначить эффективное лечение.Учитывая наиболее частую причину появления неприятного запаха, нормализация индивидуальной гигиены поможет освежить дыхание. Нужно:чистить зубы утром и вечером;использовать щетку, пасту, нити, ирригатор, межзубные ершики, скребок для языка;1-3 раза в год проводить процедуру профессиональной гигиены полости рта.Если запах вызван стоматологическими проблемами, врач предложит соответствующее лечение. Опытный стоматолог по запаху, а также состоянию полости рта может предположить наличие заболеваний, например пищеварительного тракта, лор-органов.Снизить риски появления галитоза поможет питание. Рекомендовано включать в рацион как можно больше свежих овощей, фруктов, которые требуют тщательного пережевывания. Ограничить кофе, алкоголь, сладкие газировки. Из напитков рекомендован зеленый чай. В его составе полифенолы, которые обладают антибактериальным действием. Они помогут нейтрализовать летучие соединения, которые выделяют бактерии и, следовательно, избавиться от запаха.

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