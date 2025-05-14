Россиян предупредили об опасности длительного сна
Мартынов раскрыл опасность длительного сна и заявил, что тот увеличивает риск инсульта.
«Сон более 10 часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти», — предупредил он.
Специалист добавил, что организм человека, обычно сам подсказывает нужное количество сна. Однако если человек спит по 10-12 часов в сутки и не чувствует бодрости, то следует обратиться за медицинской помощью.
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Добавил belyash в категорию Разное
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