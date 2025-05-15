Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя
Врач подчеркнул, что ни один народный рецепт не дает гарантии долгосрочного эффективного лечения геморроя, при этом большинство из них могут ухудшить ситуацию. Так, по словам специалиста, попытки снять боль кубиками льда или свечами из замороженных продуктов принесут кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе способствуют усугублению симптомов заболевания.
Другим опасным, но очень популярным вариантом домашнего лечения Маркарьян назвал свечи из картофеля или огурцов, с помощью которых пациенты пытаются снять воспаление. «Пытаться что-то продезинфицировать или "прижечь" внутри с помощью спиртовых салфеток или компрессов тоже опасно. Это не только не работает, но и может вызвать повреждение анального канала», — предупредил спикер.
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