Когда можно сесть за руль авто после замены сустава, объяснил ортопед Семиченков

Эндопротезирование суставов — это одна из наиболее распространенных операций, которая избавляет человека от боли и позволяет жить полной жизнью. После процедуры возникает вопрос: когда можно снова водить машину? Обо всех нюансах рассказал врач Павел Семиченков.Операции по замене сустава уже стали обычной практикой для многих ортопедов-травматологов. Благодаря вмешательству человек с артритом, артрозом или другой патологией опорно-двигательного аппарата снова может передвигаться без боли. Реабилитация обычно не занимает много времени, а повторные операции требуются далеко не всегда.Про восстановление после операции«Около 20-30 лет назад операции по замене сустава были в новинку, а реабилитация действительно длилась долго — до полугода. Причина проста: имплантаты были менее совершенными, вмешательства — более травматичными, а врачи опасались нестабильности эндопротеза. Поэтому пациентам предписывался длительный постельный режим и хождение на костылях с полным исключением нагрузки на оперированную ногу», — рассказывает эксперт.Сейчас все кардинально изменилось. Современная медицина сделала огромный шаг вперед.Во-первых, сами имплантаты стали очень качественными. Их изготавливают из высокопрочных материалов, благодаря чему они идеально повторяют анатомическую форму сустава и надежно фиксируются, исключая риск расшатывания.Во-вторых, появилась роботизированная хирургия. Робот обеспечивает невероятную точность установки протеза (до миллиметра), минимизирует повреждение тканей и, соответственно, послеоперационную боль.В-третьих, изменился подход к восстановлению. Сегодня главное правило — нагрузка на оперированную ногу должна быть с первого дня после операции! Костыли или ходунки надо использовать лишь как дополнительную страховку, а не для разгрузки.«Полная осевая нагрузка ускоряет процесс приживления протеза и укрепляет кость. Чем раньше человек начинает ходить, тем быстрее у него восстанавливается подвижность сустава. Поэтому долгий период восстановления — это пережиток прошлого, а современная реабилитация направлена на быстрое и полное возвращение к активной жизни», — заверяет Павел Семиченков.Когда можно водить машину после замены суставаВождение автомобиля — это деятельность, требующая высокой концентрации внимания и быстрой реакции. Тот, кто за рулем, несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других пассажиров, а также тех, кто на дороге. Водителя ничто не должно отвлекать, особенно боль или неприятные ощущения в теле.Несколько факторов определяют, когда можно безопасно сесть за руль после операции по эндопротезированию сустава.Тип коробки передач. Автомобили с автоматической коробкой передач требуют использования преимущественно правой ноги. В случае операции на левой ноге возвращение за руль может произойти раньше. Машины с механической коробкой передач требуют активного использования обеих ног, что значительно усложняет ситуацию после операции и увеличивает время восстановления.Скорость восстановления подвижности в ноге. Человек должен без труда совершать быстрые, точные и безболезненные движения, включая резкие действия, например быстрое торможение. Наличие боли или дискомфорта при движении недопустимо.Восстановление тканей. До полного заживления тканей вокруг сустава резкие движения могут вызвать боль. Это значительно снижает способность водителя адекватно реагировать на непредвиденные ситуации на дороге.Определенного срока, подходящего для всех, не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, типа операции и скорости реабилитации. Однако все же можно выделить ориентировочные сроки.Если у вас механическая коробка передач, то воздержаться от вождения стоит минимум 2 месяца после операции. Это необходимо для полного восстановления подвижности и силы обеих ног.У вас автоматическая коробка передач? Здесь сроки уже будут другими. Если оперирована левая нога, возвращение за руль возможно примерно через 4-6 недель после вмешательства. При операции на правой ноге срок может быть немного увеличен.Даже если вам кажется, что вы можете управлять автомобилем раньше указанных сроков, не стоит рисковать. Теоретически некоторые могут сесть за руль уже через неделю после операции, но это крайне не рекомендуется. В критической ситуации даже незначительная боль или ограничение движения в оперированной ноге могут привести к серьезным последствиям.«Помните, что безопасность на дороге — превыше всего. Если у вас есть сомнения, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Он точно скажет, можно ли уже садиться за руль. Лучше подождать несколько недель, побыв пассажиром, чем столкнуться с трагическими последствиями в случае осложнения», — заключил эксперт.

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