Названы неочевидные симптомы рака яичников

Гинеколог Мария Фернандес Черегуини заявила, что рак яичников может проявляться неочевидными симптомами.Как отметила Черегуини, рак яичников можно спутать с патологиями пищеварительной и мочеполовой систем. Так, заболевание проявляется вздутием живота, болями в области таза, быстрым насыщением, проблемами с дефекацией и мочеиспусканием.Среди факторов риска специалистка выделила пожилой возраст, генетические мутации, случаи рака яичников в семье, отсутствие детей, позднюю менопаузу, эндометриоз и длительную гормональную терапию. Для профилактики данного заболевания врач посоветовала правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, а также отказаться от курения и алкоголя.

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