Молочные продукты принесли неожиданную пользу здоровью

Новая работа британских и индийских ученых показала: умеренное потребление молочных продуктов может стабилизировать уровень сахара в крови лучше, чем строгое веганское питание.В исследовании приняли участие 30 здоровых взрослых, соблюдавших две разные диеты в течение 14 дней. Одна группа придерживалась лактовегетарианской схемы — растительная пища плюс молочные продукты, а вторая — строго веганского рациона с растительными заменителями молока, такими как соевое молоко и тофу. Калорийность и содержание макронутриентов в обоих вариантах были одинаковыми.Каждому участнику прикрепили сенсор для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, который фиксировал изменения каждые 15 минут. Это позволило отследить колебания сахара в течение суток с высокой точностью.Оказалось, что у тех, кто употреблял молочные продукты, уровень сахара в крови был в среднем ниже и стабильнее. В их крови также обнаружили более высокую концентрацию ацетилкарнитина — вещества, способствующего утилизации жиров и снижению окислительного стресса. У веганской группы, напротив, наблюдался рост фенилаланина — аминокислоты, которая при избытке может нарушать усвоение глюкозы.По мнению авторов, результаты особенно важны для стран с высоким числом больных диабетом 2-го типа — например, Индии, где, по данным исследования, 101 миллион человек уже страдает диабетом, а у 136 миллионов диагностирован предиабет. Авторы подчеркивают: и веганское, и лактовегетарианское питание могут быть частью здорового образа жизни, но полное исключение молочных продуктов не всегда дает ожидаемый метаболический эффект.

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