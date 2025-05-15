Названы три признака проблем с сердцем

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что проблемы с сердцем можно выявить по трем признакам.Как отметил Рохас, на проблемы с сердцем указывает затрудненное дыхание, которое возникает даже во время отдыха. «Вы резко садитесь на край кровати, чтобы отдышаться, или же используете гораздо больше подушек, чем обычно», ? пояснил специалист.Также врач посоветовал проверить сердце при наличии дискомфорта в груди, который обычно появляется при повседневной физической нагрузке, к примеру при подъеме по лестнице или ходьбе в гору. В заключение Рохас добавил, что самым явным симптомом являются отеки нижних конечностей, которые возникают к концу дня.

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