Диабет 1 типа увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти

Новое исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показывает, что люди, у которых диабет 1 типа развивается во взрослом возрасте, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, а те, у кого заболевание диагностировано в более позднем возрасте, имеют не лучший прогноз, чем те, у кого оно диагностировано раньше.Исследование, проведенное учеными Каролинского института в Швеции, указывает на курение, плохой контроль уровня глюкозы и ожирение как на основные факторы риска.Диабет 1 типа раньше назывался детским диабетом, но может начаться в любой момент жизни. Однако исследования диабета 1 типа у взрослых ограничены. Исследователи, стоящие за текущим исследованием, хотели изучить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти в этой группе, особенно для тех, кому диагноз был поставлен после 40 лет.В ходе исследования на основе регистра были выявлены 10 184 человека, у которых в зрелом возрасте в период с 2001 по 2020 год был диагностирован диабет 1 типа, и их сравнили с 509 172 соответствующими людьми в контрольной группе.Исследование показывает, что у людей с диабетом 1 типа, развившимся во взрослом возрасте, был более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин, включая рак и инфекции, по сравнению с контрольной группой.«Основными причинами плохого прогноза являются курение, избыточный вес/ожирение и плохой контроль уровня глюкозы. Мы обнаружили, что они реже использовали вспомогательные устройства, такие как инсулиновые помпы», — говорит соавтор исследования Юйся Вэй из Каролинского института.Результаты подчеркивают серьезность диабета 1 типа, даже если он начинается в более позднем возрасте, говорят исследователи.«Но мы показываем, что прогноз можно значительно улучшить, предотвращая курение и ожирение, а также улучшая контроль уровня глюкозы, особенно у людей, которым диагноз поставили в пожилом возрасте», — объясняет соавтор исследования София Карлссон из Каролинского института.Исследователи планируют продолжить изучение диабета 1 типа у взрослых, включая факторы риска развития заболевания и прогноз других исходов, таких как микрососудистые осложнения. Оптимальное лечение диабета 1 типа у взрослых, включая эффект использования помпы и других передовых технологий, также необходимо изучить.«Мы надеемся пролить свет на эти вопросы в ближайшие годы», — заключает Карлссон.

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