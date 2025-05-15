Избыток сна может ухудшить когнитивные способности, особенно при деменции

Исследование, проведенное учеными из Научного центра здоровья Техасского университета (UT Health San Antonio), показало, что сон в течение девяти и более часов в сутки связан с ухудшением когнитивных функций, что особенно актуально для людей, страдающих депрессией.Они получили результаты в ходе исследования продолжительности сна и когнитивных функций у 1853 участников без деменции и инсульта в рамках Framingham Heart Study, которое является продолжающимся когортным исследованием жителей Фрамингема, Массачусетс, под руководством Национального института сердца, легких и крови Национальных институтов здравоохранения. Это последнее исследование было сосредоточено на людях в возрасте от 27 до 85 лет, средний возраст которых составил 49,8 года.«Кроме того, люди, которые долго спят, чаще сообщают о симптомах депрессии», — говорит соавтор исследования Ванесса Янг. «Сон может быть модифицируемым риском снижения когнитивных способностей у людей с депрессией».«Большая, но не короткая продолжительность сна была связана с ухудшением глобального познания и специфических когнитивных способностей, таких как память, зрительно-пространственные навыки и исполнительные функции», — говорит соавтор исследования Судха Сешадри. «Эти связи были сильнее у людей с симптомами депрессии, независимо от приема антидепрессантов».Согласно исследованию, растет признание значимости сна как жизненно важного физиологического процесса для здоровья мозга. Нарушения продолжительности и характера сна наблюдаются на протяжении всей жизни и присутствуют как при нормальном, так и при патологическом старении.Эти нарушения способствуют повышению риска когнитивных дефицитов и болезни Альцгеймера. Глобальный совет по здоровью мозга рекомендует взрослым спать 7–8 часов в сутки для сохранения здоровья мозга. Несколько исследований показали, что как чрезмерный, так и недостаточный сон относительно предписанной продолжительности связаны с нарушениями в когнитивных областях, включая память, внимание и способность управлять и направлять другие умственные процессы, такие как планирование, решение проблем и контроль импульсов.Однако доказательства были отмечены несоответствиями в зависимости от исследуемой продолжительности жизни и различий в состоянии здоровья, таких как депрессия. Депрессия, модифицируемый фактор риска снижения когнитивных способностей, часто сопутствует расстройствам сна. Связь между расстройствами сна и депрессией хорошо известна, и около 90% людей с депрессией сообщают о проблемах со сном, отмечается в исследовании.В новом исследовании ученые изучали, изменила ли депрессия связь между продолжительностью сна и когнитивными показателями. Участники Фрамингема были разделены на четыре группы: без симптомов депрессии, без антидепрессантов; с симптомами депрессии без использования антидепрессантов; с использованием антидепрессантов без симптомов депрессии; с симптомами депрессии и использованием антидепрессантов.Команда обнаружила, что длительный сон был связан со снижением общей когнитивной функции, с наиболее сильными эффектами у людей с симптомами депрессии, принимающих и не принимающих антидепрессанты. Более слабые, но значимые эффекты наблюдались у людей без симптомов депрессии. Никаких значимых ассоциаций не наблюдалось у участников, принимающих антидепрессанты без симптомов депрессии.На основании этого они пришли к выводу, что связь между продолжительностью сна и когнитивными функциями наиболее сильна у людей с симптомами депрессии, независимо от приема антидепрессантов.

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