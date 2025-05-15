Быстрая потеря веса может вызвать эмоциональное потрясение

В последние годы растёт распространённость таких способов похудения, как использование препаратов и бариатрические операции. Однако в некоторых случаях резкое снижение веса может иметь негативные последствия для психического состояния. Напротив, снижение веса, достигнутое исключительно за счёт физической активности, неизменно положительно сказывается на психическом здоровье.Использование агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) и увеличение числа бариатрических операций вызывают обеспокоенность специалистов по поводу психологических последствий быстрого снижения веса, сообщает Медскайп.Хотя эти методы лечения приносят значительную пользу для обмена веществ, эксперты предупреждают, что люди с психическими расстройствами в анамнезе, низкой самооценкой или повышенной эмоциональной уязвимостью могут столкнуться с проблемами психологического характера из-за нейробиологических и гормональных изменений.Дело в том, что значительная потеря веса запускает гормональные и нейробиологические адаптации, которые влияют на эмоциональную регуляцию. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 проникают через гематоэнцефалический барьер и воздействуют на области мозга, связанные с аппетитом и получением удовольствия.Напротив, бариатрическая хирургия изменяет секрецию периферических гормонов, которые могут косвенно влиять на дофаминергическую и серотонинергическую системы.По словам экспертов, эти изменения в целом полезны, но могут негативно влиять на настроение эмоционально нестабильных людей.Однако эмоциональное воздействие обусловлено не только физиологическими факторами. Восстановление самооценки после потери веса может привести к разочарованию, особенно, если ожидания пациента не оправдываются или возникают трудности с адаптацией к новому телу. Другим аспектом является прекращение компульсивного поведения, в частности – приёма пищи в ответ на стресс.Напротив, снижение веса, достигнутое исключительно за счёт физической активности, неизменно положительно сказывается на психическом здоровье.Систематический обзор и метаанализ, опубликованные в Journal of Affective Disorders, показали, что более высокий уровень физической активности связан с уменьшением количества суицидальных мыслей в различных возрастных группах. Регулярные физические упражнения способствуют снижению веса, улучшают настроение, уменьшают симптомы депрессии и тревожности и улучшают качество сна, что является важными факторами для эмоциональной защиты.В целом, авторы отмечают, что, несмотря на потенциальные риски при определённых сценариях, многочисленные исследования подтвердили профиль безопасности агонистов GLP-1 и эффективность бариатрической хирургии в определённых группах населения.«Однако важно помнить, что агонисты GLP-1 являются относительно новыми лекарственными средствами и что их исследования фазы 3 проводились в контролируемых условиях, часто исключая лиц с психическими расстройствами в анамнезе. Таким образом, только крупномасштабные и новые, более конкретные исследования позволят полностью прояснить профили безопасности этих групп населения», – считают эксперты.В настоящее время, по их мнению, важно обеспечить работу, направленную на выявление психологических расстройств у пациентов из групп риска на ранних стадиях, и обеспечивать комплексный терапевтический подход.

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