Есть «болезни возраста»: врач Тадж рассказал, когда и зачем надо идти к ортопеду

За свою жизнь люди успевают стать пациентами врачей многих специальностей. А как понять, что пора проконсультироваться у ортопеда — и ребенку, и взрослому? Какие проблемы он может обнаружить?Что должно стать основанием для обращения за помощью к ортопеду, рассказал Артур Тадж — ортопед-травматолог, член Общества хирургов стопы и голеностопного сустава России.Если ребенок мало двигаетсяНе все родители понимают важность осмотра ребенка врачом-ортопедом, а ведь он может вовремя распознать проблемы работы опорно-двигательного аппарата и устранить их. Обычно родители обращаются за помощью, когда замечают, что их малыш мало двигается и активничает. А причина может быть связана с недоразвитием в тазобедренном суставе части хрящевой ткани. Если ребенок плохо или мало двигается, с трудом переворачивается, мало ползает, не встает на ножки, а если и встает, то как-то перекашивается, то это должно насторожить и стать поводом для обращения к врачу.В год, перед школой и подросткуПо достижении возраста 1 года важно посетить врача еще раз для комплексной оценки, а если никаких патологий до этого возраста выявлено не было, явиться на консультацию уже по достижении 6–7 лет. Этот период выбран неслучайно, ведь если до этого возраста малыш активно двигался, то после нагрузка кардинально меняется: он идет в школу и большую часть времени будет проводить сидя. Из-за ограничения привычного движения он может столкнуться с самыми разными проблемами, поэтому все, что можно, лучше скорректировать до школы. А помогут в этом лечебная физкультура, массаж, ношение обуви с ортопедическими стельками.Следующий период, когда ребенок должен показаться ортопеду, — период пубертата, то есть гормональной перестройки. В это время происходит скачок роста, связанный с быстрым ростом костей. Если у ребенка есть какая-то проблема, то она может внезапно ухудшиться, поэтому лучше быть к этому готовыми.«В частности, подросток может столкнуться с заваливанием стоп, прогибанием позвоночника и др. Ортопед может уменьшить все эти проявления, в том числе при совместной работе с реабилитологом. Ну а если к 17 годам у ребенка ортопедических патологий не было выявлено, то к 18-летию необходимость посещать ортопеда отпадает», — объясняет врач.Интересный факт: болезни возрастаОдна из них связана с резким скачком роста у детей в период с 6 до 8 лет и с 10 до 15 лет. Во время этих активных скачков роста у ребенка начинают расти и удлиняться кости. Мышцы не имеют свойства удлиняться, они просто растягиваются и увеличиваются в объеме. Это приводит к появлению боли — в пятках, коленных суставах, локтях. У некоторых бывает и так, что часть кости может деформироваться из-за такого активного роста и тяги сухожилия.Еще одна болезнь возраста — сколиоз. Для него характерна деформация позвоночника, а происходит это по причине неравномерного роста как самих костей, так и внутреннего содержимого — спинного мозга. Это характерно именно для детского возраста, ведь получить сколиоз после 16–17 лет невозможно, только если речь не идет о травме. Сюда же можно отнести болезни, которые связаны с несовершенством связочного аппарата. Слабые мышцы могут стать причиной появления проблем со стопой — например, вальгусной деформации стопы или сколиотического положения осанки.Взрослые тоже сталкиваются с болезнями возраста, а конкретно — пожилые люди. Речь идет об остеопорозе, при котором снижается плотность костей, нарушается их внутренняя структура, усиливается хрупкость. А причина кроется в образе жизни человека, гиподинамии. Технический прогресс и развитие электронных технологий упростили жизнь современного человека, но по части здоровья это не всегда идет ему на пользу.Недостаток движения ухудшает подвижность суставов, нарушает выделение смазочных веществ, а это прямой путь к старости. Хотя здесь важно найти золотую середину, потому как и слишком большая активность в пожилом возрасте на пользу здоровью не идет, а лишь увеличивает износ суставов.К болезням возраста у пожилых можно отнести и все, что связано с деформациями. Чаще всего это деформации, спровоцированные ношением неподходящей и неудобной обуви. Изменение формы и размеров пальцев, мозоли на подошве — это самое безобидное, с чем сталкивается человек. К более серьезным последствиям относят изгиб позвоночника, когда шея уходит вперед, плюс еще расширение суставов и уменьшение количества жировой ткани.Идете в большой спорт — посетите ортопедаСерьезный спорт требует и серьезной отдачи. Начинающий спортсмен должен знать свои слабые места, чтобы, во-первых, не допустить травмы, а во-вторых, достичь желаемой цели. Ведь спорт, если он профессиональный, здоровья не приносит. Напротив, он его забирает, и примеров тому немало. Профессиональные футболисты к концу карьеры остаются без менисков.Конечно, одного ортопеда здесь мало. Как правило, за здоровьем спортсмена следит целая команда специалистов (кинезиологи, мануальные терапевты, массажисты и другие), чтобы у него не было никаких проблем и чтобы он мог использовать максимум своих возможностей для получения нужного результата.Родовая травма: можно предупредитьБывает, что женщины сталкиваются с болью в тазу после родов. Все дело в том, что организм начинает готовиться к появлению ребенка на свет заблаговременно, в том числе улучшая эластичность своих связок. Если эластичность не стала лучше, то травму может получить либо ребенок, либо таз женщины. Это может стать причиной появления болей в поясничном отделе или передней части живота.«При разрывах мягких тканей ортопед мало чем может помочь. Скорее, имеет смысл привлечь к работе мануального терапевта либо остеопата, которые специализируются на работе с мягкими тканями и могут восстановить функциональность женского организма после беременности, — рассказывает врач. — Другое дело, что ортопед может предупредить многие негативные последствия беременности, связанные с набором массы тела. Речь идет об увеличении длины и ширины стопы из-за повышенной нагрузки на суставы, связки и кости. Назначая беременным ношение компрессионного трикотажа и ортопедических стелек на период вынашивания ребенка, можно предупредить избыточное растяжение связок на стопе и обеспечить им необходимую поддержку».Как не допустить развития ортопедических заболеванийВ первую очередь стараться вести правильный образ жизни, поддерживать нормальную массу тела, заниматься спортом, но не профессиональным, а «для себя», как минимум выполнять простую зарядку для поддержания подвижности суставов.Нарушить их подвижность может лишний вес, гиподинамия, ношение неудобной обуви, но начинаются проблемы с неправильного питания. Именно на этом нужно сделать упор, отказавшись от фастфуда, полуфабрикатов, газировки, в том числе энергетиков, а также алкоголя. Если человек будет обращать на это свое внимание, то, соответственно, он будет меньше посещать ортопеда.Но образ жизни — это еще и профессиональная деятельность. Есть профессии из группы риска — мастера педикюра и маникюра, парикмахеры, стоматологи, которые постоянно напрягают верхние конечности. Со временем у них могут появляться мышечные спазмы, которые приведут их в кабинет ортопеда. Об этом нужно знать и уметь справляться с негативными последствиями, чтобы не стать постоянным пациентом врача-ортопеда.

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