Психиатр успокоила родственников людей с деменцией

Новые исследования ученых подтвердили, что наследственность играет важную, но не ведущую роль в развитии деменции, заявила психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.Наличие родственников с когнитивными нарушениями увеличивает риск заболевания на 75 процентов по сравнению с теми, у кого в семье таких случаев не было, рассказала врач. Однако, по ее словам, ученые установили, что, несмотря на возможную генетическую предрасположенность, определяющую роль играют дополнительные факторы.Гены задают потенциал, но реализуется ли он, зависит от среды и здоровья человека, успокоила Штань. «Например, мутации в генах APP, PSEN1 и PSEN2 напрямую связаны с болезнью Альцгеймера, но их наличие не гарантирует развитие деменции без провоцирующих условий — гипертонии, диабета или злоупотребления алкоголем», — объяснила она.Психиатр отметила, что риск когнитивных нарушений резко возрастает при множественных случаях деменции в семье. Особое внимание стоит уделять семьям, где встречался синдром Дауна, так как он связан с накоплением амилоидных бляшек, характерных для Альцгеймера. «Такие цифры — не приговор, а стимул к активной профилактике», — подчеркнула Штань. Для этого она рекомендовала контролировать уровень гомоцистеина, витамина B12 и фолиевой кислоты, дефицит которых нарушает синтез миелина и ускоряет гибель нейронов. Ежегодный скрининг этих показателей, наряду с гормонами щитовидной железы, помогает снизить риски, добавила она.

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