В России подобрали размер оксида графена для эффективного лечения рака

Ученые Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и кафедры микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ установили размер наночастиц оксида графена, которые помогают бороться с раком. Об этом рассказали в Минобрнауки.Оксид графена представляет собой аллотропную модификацию углерода. Ученые заинтересовались окисью графена, так как ранее он показал потенциал в качестве переносчика, который мог бы применяться для доставки лекарств. Однако оказалось, что графен сам обладает противоопухолевым действием. Особый интерес представляет противоопухолевый потенциал оксида графена, так как использование наноматериалов не сопряжено с нежелательными побочными эффектами, подобно традиционной химиотерапии.Исследователи изучали несколько типов наночастиц оксида графена с различными размерами. Эксперименты проводились на клеточной модели лейкоза. Было выяснено, что наночастицы оксида графена размерами 100-200 нм способны «включать» иммунные клетки — они начинают активнее работать и вырабатывать сигнальные вещества для борьбы с раковой опухолью. Кроме того, в небольших количествах такие частицы даже помогают клеткам иммунитета выживать.Получение новых данных о влиянии оксида графена на опухолевые клетки способствует разработке новых методов борьбы с раковыми заболеваниями.

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