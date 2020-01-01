The Lancet: потеря емкости легких начинается в возрасте от 20 до 25 лет

Исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal) в сотрудничестве с Cl?nic-IDIBAPS, впервые показало, как изменяется емкость легких от детства к старости. Результаты, опубликованные в The Lancet Respiratory Medicine, предоставляют новую базовую структуру для оценки здоровья легких.До сих пор считалось, что функция легких увеличивается, пока не достигает пика в возрасте около 20–25 лет, после чего стабилизируется. Также считалось, что в более позднем взрослом возрасте функция легких начинает снижаться по мере старения легких. Однако эта модель была основана на исследованиях, которые не охватывали весь жизненный цикл.Напротив, в текущем исследовании использовался «ускоренный когортный дизайн», то есть данные из нескольких когортных исследований были объединены для охвата желаемого возрастного диапазона.«Мы включили в исследование более 30 000 человек в возрасте от 4 до 82 лет из восьми когортных исследований населения в Европе и Австралии», — объясняет соавтор исследования Джудит Гарсия-Эймерих.Параметры функции легких и емкости легких оценивались с помощью форсированной спирометрии — теста, при котором пациент выдыхает весь воздух как можно быстрее после глубокого вдоха. Также собирались данные об активном курении и диагностике астмы.Исследование показало, что функция легких развивается в две отдельные фазы: первая фаза быстрого роста в детстве и вторая фаза более медленного роста до достижения пиковой функции легких.Функцию легких оценивали с использованием двух параметров: объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1), который измеряет количество воздуха, выдыхаемого за первую секунду форсированного вдоха после глубокого вдоха; и форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), которая представляет собой максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть без ограничения по времени после глубокого вдоха.У женщин ОФВ1 достигает пика примерно в возрасте 20 лет, а у мужчин — примерно в возрасте 23 лет. Удивительно, но исследование не обнаружило никаких доказательств стабильной фазы после этого пика.«Предыдущие модели предполагали фазу плато до 40 лет, но наши данные показывают, что функция легких начинает снижаться гораздо раньше, чем считалось ранее, сразу после пика», — объясняет Гарсия-Эймерих.Анализ показывает, что как персистирующая астма, так и курение влияют на функцию легких, но иным образом, чем считалось ранее. Люди с персистирующей астмой достигают более раннего пика ОФВ1 и имеют более низкие показатели на протяжении всей жизни, в то время как курение связано с более быстрым снижением функции легких с 35 лет.Эти результаты подчеркивают важность укрепления здоровья органов дыхания и проведения раннего мониторинга функции легких в раннем возрасте с помощью спирометрии. «Раннее выявление низкой функции легких может позволить проводить вмешательства для предотвращения хронических респираторных заболеваний во взрослом возрасте», — заключает соавтор исследования Роза Фанер, исследователь из Университета Барселоны и Cl?nic-IDIBAPS.

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