Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема антибиотиков

Антибиотики широкого спектра действия уничтожают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору кишечника, из-за чего может развиться дисбиоз, рассказала клинический нутрициолог сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Дарья Русанова. Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема указанных препаратов.По ее словам, антибиотики — особенно широкого спектра действия — могут влиять на многие процессы в организме. «Из-за недостатка полезных бактерий условно-патогенные могут размножаться активнее и вызывать дискомфорт в ЖКТ, диарею, даже влиять на склонность к набору лишнего веса и настроение», — отметила специалист.Она рассказала, что восстановиться после антибиотиков помогают пробиотики и пребиотики. «Пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах, а пребиотики — в овощах, фруктах, зелени, семенах, бобовых. Существуют и продукты-синбиотики, в которых сразу есть и бактерии, и пища для них. Это квашеная капуста, кимчи, соленые огурцы», — объяснила эксперт.В то же время она предупредила, что популярная рекомендация принимать после антибиотиков пробиотики хоть и полезна, но недостаточна, поскольку пробиотики при приеме внутрь имеют транзиторный эффект.

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