Это надо знать заранее, если хотите сделать пластику: 5 причин, почему врачи могут отказать

Решились убрать живот, подтянуть грудь, веки или овал лица? Не факт, что операцию вам сделают. Есть причины, по которым врачи вправе отказать. Подробнее рассказал профессор, пластический хирург.Пластическая хирургия стоит особняком от обычной хирургии, ведь мотив для обращения к врачу — не необходимость лечения заболевания, а собственное желание повысить качество жизни за счет устранения внешних дефектов.Решив скорректировать свою внешность, человек идет к врачу, уверенный, что тот возьмется исправить недочеты природы или последствия перенесенной болезни (операция, травма, ожог), но… получает отказ. О пяти причинах отказа в операции «Доктору Питеру» рассказывает пластический хирург профессор Георгий Карапетян.Нет показанийМногие люди уверены, что пластическая хирургия и показания — вещи несовместимые. Действительно, о каких показаниях может идти речь, если человек решает измениться сам, по своей воле. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Показания у пластической хирургии все-таки есть, и прежде всего это врожденные пороки — например, так называемая «волчья пасть», или «заячья губа». Вторым пунктом идут приобретенные деформации в результате перенесенных ожогов, травм или операций.А уже потом показаниями могут быть явные эстетические проблемы. Еще раз стоит повторить: явные, а не надуманные пациентом. Нередко за помощью к пластическим хирургам обращаются люди, у которых нет эстетических проблем, но зато имеются психологические отклонения.К сожалению, даже после проведения операции и получения желаемого результата они остаются недовольными своей внешностью, а все потому, что помочь им может только психолог или психотерапевт, а никак не пластический хирург, каким бы профессионалом в своем деле он ни был.Заболевание в острой стадииПластический хирург может отказать пациенту в проведении операции, если у него имеется острое заболевание, в том числе «банальное» острое респираторное заболевание — ОРВИ или ОРЗ, бронхит, ларингит, фарингит, ангина и т. п. То есть любая острая инфекция является противопоказанием к выполнению операции.Дело в том, что респираторные заболевания сопровождаются воспалением дыхательных путей. Хирургическая операция требует анестезии, введения специальной трубки в трахею, а это дополнительное раздражение для слизистой. Кроме того, введенная через воспаленную носоглотку трубка может стать причиной распространения инфекции дальше — в легкие и бронхи. К тому же любая острая инфекция нарушает иммунитет, а операция потребует немало сил для восстановления.ОнкологияПластический хирург может отказать пациенту в операции, если у него есть онкологическое заболевание. То есть если он находится в процессе лечения — в ожидании хирургической операции, проходит лучевую или химиотерапию. Это значит, что у пациента имеются значительные клинические изменения, деструктивные изменения в органах и системах, а это абсолютное противопоказание к выполнению операции.Онкологические болезни относят к смертельным. В ситуации, когда на кону сама жизнь, думать об исправлении каких-либо дефектов внешности неуместно и опасно. Конечно, когда лечение будет закончено, пройдет достаточный срок восстановления, то можно вернуться к этому вопросу, но однозначного ответа дать нельзя. Все решается в каждом конкретном случае.Хроническое заболеваниеПротивопоказанием к проведению пластической операции является наличие любой хронической патологии. К примеру, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, которые находятся в стадии декомпенсации и не контролируются пациентом. То есть, имея такое серьезное заболевание, пациент не обращается за медицинской помощью, не принимает соответствующие препараты, которые могли бы улучшить его состояние, привести к компенсации всех физиологических систем органов и тканей, задействованных в этой патологии. Если пациент будет медикаментозно компенсирован, то можно рассмотреть возможность проведения операции. В противном случае ему в ней откажут.Поэтому всем, кто задумывается и как-то хочет изменить свою внешность, имеет смысл предварительно обследоваться, как минимум проходить ежегодную диспансеризацию. Если будут выявлены какие-то патологии и проблемы, скорректировать их вместе с лечащим врачом, взять состояние своего здоровья под контроль, а уже потом обращаться к пластическому хирургу.Другие болезниРечь идет об определенных хронических заболеваниях и индивидуальных нюансах их протекания. К примеру, есть такие хронические заболевания, как ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит, заболевания сердца (аритмия), рассеянный склероз и др. Допустим, пациент выполняет все рекомендации лечащего врача, держит под контролем свое состояние, но могут оставаться элементы, которые не до конца компенсированы и требуют соответствующей коррекции.Такие пациенты вынуждены постоянно принимать определенные лекарственные препараты. Однако возможно, что перед операцией, за 3–5 дней до нее, возникнет необходимость отмены ряда лекарств, прием которых может вызвать осложнения при хирургическом вмешательстве.Если заболевание пациента требует постоянного применения таких лекарственных средств, а их отмена может спровоцировать какие-то негативные последствия и даже угрожать жизни, то пациент может получить отказ в проведении той или иной плановой операции, в том числе пластической.

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