Схемы интервального голодания для начинающих: в чем их подвох, объяснили врачи

Интервальное голодание, когда вы едите в строго допустимые промежутки времени на протяжении суток, считают одним из лучших способов похудеть. Есть более жесткие и мягкие схемы питания. Что с ними не так?При интервальном голодании вы сами выбираете время, когда можно поесть — например, с 12 до 16 часов. В оставшиеся двадцать часов вы пьете только воду, несладкий чай или кофе без сахара. Никакой другой еды и напитков. Такая схема отражает суть так называемого интервального голодания. Варианты разные. Схема 20/4 — одна из нескольких, есть более жесткие и мягкие.Интервальное голодание (ИГ) стало одним из самых популярных трендов в мире здорового образа жизни и коррекции веса. О плюсах, минусах и противопоказаниях к такому типу питания рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест».Метод похудетьКогда вы не едите, организм начинает использовать накопленный жир для энергии. Это состояние в науке и медицине называется кетозом. Кроме того, считается, что интервальное голодание может улучшить усвоение сахара (и работу инсулина), что может быть полезно для диабетиков или тех, кто склонен к этому заболеванию. Некоторые исследования показывают, что такой режим улучшает работу мозга и уменьшает воспаления в теле.Многие также чувствуют себя лучше и энергичнее.«Но это не более чем уловки маркетологов», — говорит Екатерина Кашух.В чем суть методаСуть интервального голодания довольно проста и состоит в чередовании периодов питания и отказа от пищи. Считается, что при этом организм будет использовать запасы жира в качестве источника энергии и человек начнет худеть. Есть несколько протоколов ИГ — от относительно мягких до экстремальных. К наиболее жестким вариантам как раз относится схема 20/4. Ее приверженцам можно принимать пищу только во время 4-часового окна, а оставшиеся 20 часов в сутки — голодать.«Это очень нездоровый подход к питанию», — объясняет врач.Минусов — многоПлюсов у экстремальной схемы 20/4 нет, зато есть ряд существенных недостатков, уверена врач. Во-первых, это серьезное испытание, которое требует воли и дисциплины. Многие люди из-за сильного голода сталкиваются со слабостью и раздражительностью и прекращают соблюдать эту схему. Во-вторых, ограничение пищевого окна до 4 часов может привести к расстройству пищевого поведения у предрасположенных людей. И в-третьих, при таком способе питания в организм может поступать гораздо меньше витаминов и минералов, чем ему требуется.Есть запретыПрактиковать интервальное голодание, а особенно протокол 20/4, строго не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям с расстройством пищевого поведения и дефицитом веса (ИМТ

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