Россиянам рассказали о признаках депрессии

Для клинической депрессии характерно полное отсутствие интереса к жизни и к самому себе, но стоит выявлять заболевание на ранних стадиях, иначе могут возникнуть изменения в химии мозга, которые принудят человека к постоянному приему препаратов, рассказал кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психологии Федор Осипов. Но иногда упадок сил и смена настроения могут говорить о проблемах с щитовидной железой, пояснил психолог.«Полностью отстраненность от жизни и уход в себя. Человек ощущает, что он как будто бы перестает интересоваться всем тем, что его окружает и перестает быть интересен сам себе. Он может лежать, молчать, отвернутся к стене. Ну и так называемая поза кучера, когда человек садится и погружается полностью как будто вглубь себя», — сказал Осипов.Для клинической депрессии характерно полное отсутствие внешнего и внутреннего интереса, пояснил специалист. И в этом случае человек уже ничего не хочет.Он посоветовал пойти к психологу, у которого после ответа на опросник можно понять, на сколько сильное депрессивное состояние у человека, либо это астено-невротический синдром.Однако упадок сил и смена настроения может говорить и о других заболеваниях, отмечает Осипов.«Если просто упадок сил, смена настроения, то, возможно, что стоит посетить также и эндокринолога для того, чтобы проверить гормоны щитовидной железы в том числе. Потому что, если у человека сбои в гормональной системе, нехватка витамина Д, тогда это медикаментозно у врача нутрициолога можно подкорректировать», — уточнил он.По его мнению, если человек на обращает внимание на себя и не прислушивается к своим чувствам и к тому, что нужно лично ему, то сначала возникает усталость, отсутствие интереса к себе, к миру, а потом все это становится циклично: меняется биохимия мозга и необходимо будет всегда принимать ту или иную заместительную гормональную терапию.«Потом все это входит в цикличность, если вовремя не начать принимать препараты и не разбираться с собой. Ни одна медикаментозная терапия не заменит именно психологическое сопровождение. Потому что важно понимать корень, который в глубине психики», — подчеркнул психолог.Все нужно делать исходя из собственных ресурсов, возможностей и принятий личных ограничений — это первая профилактика от депрессии, заключил специалист. Также он посоветовал хобби и то, что дает дополнительный доход.Ранее сообщалось, что около 15 миллионов россиян пребывают в состоянии глубокой депрессии — это почти десять процентов от всего населения страны. Такое число называлось в исследовании, результаты которого представила гендиректор Агентства стратегических исследований (АСИ) Светлана Чупшева

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