Специалисты раскрыли секреты поддержания организма в межсезонье

Межсезонье неприятно тем, что внутренние запасы организма уже на исходе, а сезон свежих источников витаминов и микроэлементов еще не наступил. О том, как поддерживать организм в это время рассказали специалисты Роспотребнадзора.В межсезонье важно включить рацион продукты, содержащие кальций, железо магний, цинк и йод. Кальций содержится в сухофруктах и молочных продуктах; железо – в фасоли, гречке, мясе, печени и шоколаде; магний – в картофеле, мясе, какао и бананах; цинк – в рыбе, хурме, сыре, свинине и говядине; а йод – в морепродуктах.Кроме того, специалисты советуют избегать строгих диет и соблюдать совместимость продуктов. К примеру, овощные салаты станут отличным дополнением к мясу. Также следует ограничить потребление кофе и алкоголя, заменив эти напитки на зеленым чаем, компотом и морсами.

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