Nature: возбудитель эпидемии чумы XIV века появился в Центральной Азии

Международная команда ученых под руководством Тюбингенского университета раскрыла, что первый штамм возбудителя «черной смерти» — эпидемии чумы XIV века — появился в Центральной Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Впервые интерес к истокам пандемии возник в конце XIX века, когда археологи нашли надгробия у озера Иссык-Куль в современном Кыргызстане. На некоторых из них были сирийские надписи, указывающие на чуму как на причину смерти захороненных. Однако долгое время ученые не могли точно связать эти находки с пандемией, обрушившейся на Европу в 1347 году.Новые исследования с применением современных молекулярных технологий помогли заполнить этот пробел в знаниях. Анализ ДНК останков, найденных в захоронениях у Иссык-Куля, позволил точно установить, что причиной смерти людей стала чума, вызванная бактерией Yersinia pestis. Кроме того, исследователи подтвердили, что первый штамм возбудителя Черной смерти появился в Центральной Азии в 1338 году.«Мы смогли идентифицировать исходный штамм чумы и точно датировать его появление», — отметила ведущий автор исследования Мария Спиру.Йоханнес Краузе, директор Института эволюционной антропологии, добавила, что современные штаммы Yersinia pestis, связанные с древним вариантом возбудителя, до сих пор встречаются в природных очагах чумы в районе Тянь-Шаня. Это горная система, которая расположена на территории Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана и частично Узбекистана.Это подтверждает, что центром зарождения пандемии стала Центральная Азия. Дальнейший генетический анализ показал, что тот же штамм позже распространился по Европе.

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