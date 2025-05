Простой тест может помочь оценить возможность прожить до 100 лет

Простой тест может помочь оценить продолжительность жизни. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Interventions in Aging, показало, что сила захвата является «незаменимым биомаркером для пожилых людей». Сила захвата относится к мере силы, прилагаемой мышцами руки и предплечья при захвате предмета. Это простой, но мощный показатель общего здоровья мышц, который может отражать физическое состояние организма.Исследования показали, что снижение силы захвата связано со слабостью, снижением подвижности и более высоким риском падений среди пожилых людей. Кроме того, это может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет или неврологические расстройства, которые часто становятся более распространенными с возрастом.В канадском исследовании ученые изучили связь между силой хвата и смертностью у 140 000 взрослых. Они обнаружили, что слабая сила хвата руки связана с более высоким риском сердечных заболеваний, сердечного приступа, инсульта и смерти.Хватка также является показателем когнитивного и психического здоровья. Исследование 2022 года показало, что повышенная сила хватки связана с лучшей когнитивной функцией, меньшей депрессией и тревогой и более высокой удовлетворенностью жизнью.Исследователи обнаружили, что люди с более слабой силой захвата с большей вероятностью сталкиваются с ранней смертностью, более медленным выздоровлением от болезней и снижением качества жизни. И наоборот, люди с более сильной силой захвата, как правило, наслаждаются более долгой и здоровой жизнью.Простота теста на силу хвата с использованием динамометра делает его удобным и экономически эффективным инструментом для оценки старения и продолжительности жизни среди различных групп населения.Согласно Eat This, Not That!, можно проверить силу хвата дома, без динамометра, просто сжав теннисный мяч. Исследователь Джошуа Дэвидсон из Университета Дерби в Англии разработал этот тест.Нужно взять теннисный мяч в одну руку и сжимать его так долго, как только можно. В частности, можно попробовать сжимать мяч в течение 15–30 секунд. Если получится успешно пройти этот тест, это один из показателей, который может предсказать, что можно прожить до 100 лет, согласно исследованию.Но не стоит отчаиваться, если тест сразу не был пройдет. Можно улучшить силу хвата, выполняя некоторые движения. Например, функциональные упражнения, такие как становая тяга, рубка дров и подтягивания на перекладине, задействуют руки и другие группы мышц.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки