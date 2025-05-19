Голодание — почему его одобряет наука и как правильно нужно голодать

Голодание не является чудодейственным средством от болезней, однако его практика связана со многими позитивными аспектами здоровья, физического и психического.Многие ученые справедливо отмечают, что идея воздержания от еды стара так же, как и само человечество. Наши далекие предки жили в условиях жесткой борьбы за выживание и нехватки пищи, которую было очень трудно добыть,— таким образом, они были вынуждены периодически поститься. Это, в свою очередь, повлияло на то, что человеческий организм эволюционно приспособился справляться с нехваткой продовольствия — вынужденный пост не вызывает его быстрой гибели. Более того, сегодня все чаще звучат мнения врачей о том, что болезни современных людей во многом связаны с постоянным пищевым изобилием.Почему разумное голодание позитивно оценивается наукойВременное воздержание от пищи или определенных ее компонентов выбивает человеческий организм из его привычного ритма — в определенном смысле это стресс, но стресс, который идет на пользу. Он заставляет организм мобилизовать резервы, регенерироваться, разрушать старые клетки и ошибочные программы.Что происходит в организме во время голоданияУже через несколько часов после последнего приема пищи организм начинает перестраиваться. Запасов глюкозы в печени и мышцах — так называемого гликогена — хватает примерно на 12–24 часа. После этого организм начинает использовать альтернативные источники энергии. Активизируется сжигание жира, печень вырабатывает так называемые кетоновые тела — топливо, которое снабжает мозг энергией в этой фазе. На клеточном уровне организм активирует аутофагию — процесс, в ходе которого клетки самоочищаются, расщепляют дефектные компоненты и, в некотором смысле, «омолаживают» себя. Японский биолог-цитолог Ёсинори Осуми получил в 2016 году Нобелевскую премию за исследование этого механизма.Голодание также оказывает противовоспалительное действие, снижает окислительный стресс, регулирует уровень гормонов (в частности, инсулина), и снижает уровень липидов в крови. В то же время снижается уровень так называемого фактора роста IGF-1, который считается противораковым средством. Тело переходит из режима роста в режим восстановления.Голодание против болезней — что доказано?В настоящее время существует немало исследовательских данных о том, что голодание эффективно не только для профилактики, но и в качестве терапевтической поддержки при некоторых заболеваниях:При диабете 2 типа прерывистое голодание (например,16:8) может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.Высокое кровяное давление иногда хорошо поддается лечению голоданием — артериальное давление нормализуется, поскольку голодание снижает жесткость сосудов и подавляет чрезмерную активность симпатической нервной системы.Хронические воспалительные заболевания (например, ревматизм или язвенный колит) также поддаются лечению голоданием. Организм в этом случае снижает уровень воспалительных цитокинов, и иммунная система «перестраивается».Голодание также бывает полезным в случаях ожирения, метаболического синдрома, жировой болезни печени и связанного с нею синдрома усталости.Помогает ли голодание в борьбе с раком?Использование голодания в онкологии вызывает большой интерес — в исследованиях на животных было обнаружено, что голодание усиливает эффект химиотерапии и защищает здоровые клетки.Как долго следует поститься и как часто?Оптимальная продолжительность голодания зависит от цели. Для новичков или в профилактических целях обычно рекомендуются короткие периоды голодания, разные варианты прерывистого голодания или 1-2 дня голодания в неделю .Классические программы лечебного голодания длятся несколько дней (иногда до 10 дней), но они должны проводиться строго под наблюдением медиков. В это время разрешается пить овощной бульон, воду, травяной чай или разбавленные соки.Как можно использовать практику голодания в обычной жизниНаиболее простой и подходящей для повседневного использования формой является прерывистое голодание — оно не требует специальной подготовки и подходит для многих образов жизни. Если утром вы не очень голодны, вы можете пропустить завтрак и поесть в обеденное время. Другие предпочитают ранний ужин и избегают позднего ужина. Важно, чтобы организм вошел в ограничительный ритм и просуществовал в нем какое-то время — так лучше проявляются восстановительные эффекты голодания.Выходить из поста нужно правильно — это как?Если практиковалось достаточно продолжительное ограничение в еде, организму после него нужно время, чтобы возобновить пищеварение. Следует есть легкие блюда, такие как вареные овощи, рис, тушеные яблоки, отварной картофель или супы. На некоторое время следует отказаться от алкоголя, кофе, сахара и животных жиров.В долгосрочной перспективе рекомендуется здоровая белково-растительный рацион, богатый клетчаткой, фитохимическими веществами и полезными жирами .Каковы эффекты голоданияПомимо улучшения обмена веществ, кровообращения и иммунной системы, многие постящиеся отмечают более ясную голову, лучший сон, рост творческих способностей, эмоциональное равновесие, повышение внимательности и выносливости.

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