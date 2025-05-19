Что музыка на самом деле делает с вашим мозгом: новая теория учёных

Музыка повсюду. От плейлистов для тренировок и гимнов для автопутешествий до мелодичных саундтреков к фильмам и рекламных джинглов — мы слышим ее постоянно. Но хотя мы часто включаем ее, не задумываясь, музыка делает гораздо больше, чем просто заполняет тишину. Она перестраивает ваш мозг, настраивает ваши эмоции и даже формирует то, как вы выполняете повседневные задачи. Независимо от того, являетесь ли вы случайным слушателем или музыкантом всю жизнь, оказывается, что ваши любимые песни оказывают большее влияние, чем вы могли бы себе представить.Новая научная теория предполагает, что мы не просто слушаем ее; наши тела физически резонируют с музыкой, поскольку естественные колебания нашего мозга синхронизируются с такими структурами, как ритм и высота звука.Музыку часто считают « универсальным языком » — люди из разных культур будут воспроизводить одни и те же движения, а маленькие дети инстинктивно будут пританцовывать в такт музыке.Согласно теории нейронного резонанса, мы не просто учимся ожидать и предсказывать то, что произойдет; такие аспекты, как гармония в музыке, которую мы создаем и слушаем, звучат для нас так хорошо, потому что они синхронизированы с резонансными моделями мозга.«Эта теория предполагает, что музыка обладает силой не только потому, что мы ее слышим, но и потому, что наши мозги и тела становятся ею», — говорит Кэролайн Палмер, нейробиолог из Университета Макгилла в Канаде.«Это имеет большое значение для терапии, образования и технологий».Теория нейронного резонанса (NRT) была описана Палмером и соавторами в научной статье, в которой содержится обзор литературы по музыкальной нейронауке.Одно из ключевых предположений NRT заключается в том, что нейронные колебания синхронизируются с внешним звуком с разной скоростью. На более медленном конце временной шкалы находится то, что мы называем ритмом, с четкими битами, под которые вы можете танцевать или бить в барабан. Нейроны в коре головного мозга колеблются на частотах, которые резонируют с этими импульсами в музыке.Более высокие частоты, от 30 до более 4000 Герц, воспринимаются как высота тона. Гамма-частотные колебания в коре синхронизируются с нижним концом этого, в то время как слуховой нерв, ствол мозга и улитка резонируют на более высоких частотах.Все это вместе делает музыку приятной для всех, независимо от музыкального образования — от маленьких детей до профессионалов с классическим музыкальным образованием.«Статистически универсальные структуры могли возникнуть в музыке, поскольку они соответствуют стабильным состояниям сложных, формирующих закономерности динамических систем», — объясняют авторы .Это не значит, что не существует никакого приобретенного фактора восприятия музыки; команда утверждает, что такие аспекты, как пульс и более сложные структуры, такие как метр, могут значительно различаться в зависимости от культуры.Простые импульсы, вроде тех, которые вы хлопаете или качаете ребенка на коленях, развиваются быстрее и становятся сильнее со временем, но более сложные структуры являются культурно-специфичными. Со временем колебания мозга показали смещение в сторону этих усвоенных структур, называемое настройкой.Другие аспекты, охватываемые NRT, включают грув, который по сути является желанием двигать телом под музыку. Когда ритм не следует за предсказуемым импульсом, а попадает между импульсами в определенной степени, мозг должен заполнить пробелы — что команда называет нелинейным резонансом."Высокие рейтинги грува" требовали как раз нужного количества этого нелинейного резонанса. Конечно, музыка, которая слишком разрозненна, не достаточно грува, чтобы танцевать под нее. Понятно, что поп-музыка , как правило, попадает как раз в середину этого диапазона.В статье также рассматривается, как НРТ объясняет различные другие аспекты музыки, и чему мы можем научиться, применяя его к этой всеобщей радости .«НЗТ может дать представление как о нейронауке, так и о поведении человека, а также о связи между ними», — пишут исследователи .«Такие идеи могут пролить свет на взаимосвязь мозга и тела, способность музыки передавать эмоции и чувства, роль музыки в межличностных связях и применение музыки для здоровья мозга».

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