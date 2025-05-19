Врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй

Куркума, корица и имбирь в больших количествах опасны для здоровья, предупредила врач-фармаколог Дипа Камдар.Камдар указала, что в корице содержится коричный альдегид, который придает специи специфический вкус и запах. По ее словам, это вещество ускоряет метаболизм и таким образом меняет действие некоторых лекарственных препаратов: увеличивает риск кровотечений при приеме аспирина и снижает эффект от статинов и антидепрессантов.Врач добавила, что куркумин, содержащийся в куркуме, тоже влияет на то, как работают лекарства. Она уточнила, что куркума усиливает эффект инсулина и препаратов от высокого артериального давления, что может привести к угрожающим жизни состояниям. Кроме того, Камдар отметила, что большие дозы куркумы в сочетании с лекарственными препаратами разрушительно действуют на печень. Она также призвала быть осторожными с имбирем. При его употреблении надо учитывать, что он снижает уровень сахара в крови и разжижает кровь.Камдар подчеркнула, что все перечисленные риски возникают, если злоупотреблять этими специями или принимать биологически активные доавки с большими дозами этих веществ в составе. Щепотка куркумы, палочка корицы или немного имбиря, добавленные в блюда при приготовлении, не навредят здоровью, а принесут пользу, уверяет фармаколог,

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