Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Если человек просыпается среди ночи или очень рано утром, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, считает эксперт по сну Лиза Артис.Спикер назвала прерывистый сон частым признаком болезней щитовидной железы. Она пояснила, что этот орган вырабатывает гормоны Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин), которые помогают регулировать метаболизм, частоту сердечных сокращений, температуру тела, уровень энергии и косвенно влияют на сон.Артис отметила, что повышенная выработка этих гормонов бывает при гипертиреозе. «Если вам трудно уснуть и оставаться в состоянии сна, очень часто виновником этого является гипертиреоз», — утверждает эксперт. Она уточнила, что избыток гормонов щитовидной железы ускоряет метаболизм и стимулирует нервную систему, что и приводит к беспокойству, учащенному сердцебиению и, как следствие, нарушению сна.

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