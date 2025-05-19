Датские ученые назвали неочевидную причину хронической усталости

Даже незначительное нарушение мозгового кровообращения может иметь долгосрочные последствия для самочувствия. Ученые из Университетской больницы Ольборга в Дании выяснили, что микроинсульт способен вызывать хроническую усталость, которая может сохраняться на протяжении нескольких месяцевВ исследовании приняли участие 354 пациента, средний возраст которых составлял 70 лет. Все они перенесли микроинсульт в течение предыдущего года. Их регулярно опрашивали об уровне усталости: сразу после приступа, а также спустя три, шесть и двенадцать месяцев. Уже в первые две недели 61% участников сообщили об ощущении повышенной утомляемости, и примерно у половины этот симптом сохранялся в течение всего года.Микроинсульт, хотя и менее опасен, чем крупные инсульты, способен вызывать тонкие, но устойчивые повреждения в мозге. Вследствие этого у пострадавших может развиваться мышечная слабость, проблемы с равновесием и снижение энергетического уровня. Хроническая усталость в таких случаях выражается не только физически — в виде головных болей или боли в мышцах, — но и психологически: страдает внимание, ухудшается память, снижается способность к принятию решений.Авторы исследования также отметили, что у людей с хронической усталостью чаще диагностировались тревожные расстройства и депрессия. Это говорит о тесной связи между нейропсихологическим состоянием и восстановлением после микроинсульта. Дополнительными проблемами становились бессонница и эмоциональная нестабильность, что ещё сильнее усиливало усталость.Ранее другие научные работы уже поднимали тему так называемого «постинсультного синдрома усталости», однако акцент делался в основном на тяжелых инсультах. Теперь же становится ясно, что даже малые сосудистые эпизоды требуют серьезного внимания со стороны врачей и пациента. Особенно важно отслеживать не только физическое, но и психическое состояние после микроинсульта, чтобы снизить риск развития хронической усталости и связанных с ней осложнений.

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