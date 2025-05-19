Диетолог Ахуньянова назвала 4 привычки, которые ломают женский метаболизм после 30 лет

С возрастом надо внимательнее относиться к своему здоровью, ведь организм уже не такой сильный и крепкий. Порой некоторые наши привычки, которые кажутся безобидными, только мешают ему правильно работать.На обмен веществ влияет множество факторов, в том числе и генетика. Зачастую бывает так, что человек ест много сладкого, жирного, но все равно остается стройным. Посмотришь на его родителей, братьев и сестер — и понимаешь: у всех фигуры чуть ли не как у моделей. Однако не факт, что так останется навсегда, говорят врачи.Кроме того, вы можете самостоятельно перезапустить свой метаболизм. Секрет довольно прост: правильное питание, занятия спортом, отказ от алкоголя и табака. Немного терпения — и результаты будут налицо. Однако даже такая надежная схема может не сработать, если допускать определенные ошибки.«Вроде бы все делаете правильно, питаетесь, но метаболизм как будто уснул? Скорее всего, есть определенные неточности, которые мешают телу включиться», — заверяет врач.1. Голодать на фоне стрессаЕсли в хроническом стрессе вы начинаете есть меньше, происходит не жиросжигание, а истощение организма. Надпочечники усиленно вырабатывают кортизол, что бьет по всем фронтам: страдают щитовидная железа, иммунная система, гормональный фон.Организм только запасает жир, а метаболизм замедляется. Так что старайтесь есть часто, но маленькими порциями.2. Устраивать себе углеводный вечерУглеводы лучше всего есть в первую половину дня, особенно если речь идет о сахаре, белом хлебе. Вечером лучше выбрать что-то мясное, рыбное, плюс добавить овощи и цельнозерновые продукты.Если же съесть много углеводов на ночь, то это создает полный дисбаланс. Вы получаете отеки, лишний вес и склонность к перееданию.3. Пить кофе натощакЭто очень вредно для слизистой желудка!«Вы получаете огромное количество пустых калорий, за счет этого не съедаете свой сбалансированный завтрак. Особенно если в кофе были сахар, сироп, жирные сливки», — говорит врач.Кроме того, такая привычка усиливает тревожность, иногда вы не можете понять, почему вас постоянно трясет и все валится из рук. От кофе не надо отказываться, но пейте его после завтрака и ограничьтесь 2-3 чашками в день.4. Тренироваться, чтобы скинуть съеденноеЗачастую многие идут в зал в качестве наказания: вот съела вчера два куска торта, значит, сегодня надо отработать! Нет никакой системы тренировок, только установка «должна» и «надо».Помните, что в организме все взаимосвязано. Тренировки не должны быть наказанием за лишний кусок, особенно если вы и без того съедаете норму не каждый день.«Эта привычка создает нездоровое снижение веса, истощение и усиливает общий стресс для организма. Вы только вредите своему метаболизму», — говорит врач.Найдите тот вид спорта, который вам нравится. Занимайтесь регулярно, но без перегруза, тогда вы увидите результат.

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