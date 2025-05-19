Что стоит исключить из рациона, чтобы улучшить здоровье

Некоторые продукты кажутся безобидными, но на деле приносят организму больше вреда, чем пользы. Вот три позиции, которые стоит пересмотреть в своем рационе.Глазированные сыркиНесмотря на полезное название, в них содержится чрезмерное количество сахара, что вызывает резкий скачок инсулина. Сначала это дает всплеск энергии, но затем вызывает резкий спад сил. Это вредно и для обмена веществ, и для общего самочувствия.Колбасы и сосискиЧаще всего в составе – не мясо, а загустители, консерванты и ароматизаторы. Такие продукты не несут пользы и перегружают пищеварение. Гораздо полезнее заменить их на запеченное мясо или индейку.Хлеб из рафинированной мукиБольшая часть хлеба в магазинах содержит сахар, маргарин и дрожжи. Если не готовы полностью отказаться от хлеба, выбирайте варианты из цельнозерновой муки без лишних добавок.

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