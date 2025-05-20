Россиян предупредили об опасности майских арбузов
Биолог предупредил, что при большом желании майский арбуз покупать можно, но есть его нужно в совсем небольших количествах. Наполов напомнил, что от сезонных августовских и сентябрьских этот продукт отличает большое содержание нитратов.
«Если есть культуры, которые нитраты в принципе не накапливают, то в арбузах, это, опять же, их особенность, нитраты могут длительное время сохраняться. То есть в майских арбузах может быть повышенное содержание нитратов», — рассказал он.
Эксперт отметил, что нитраты вредны для человека в любых количествах. А если их много – возможна интоксикация организма, отравление, которое выражается рвотой, расстройством пищеварения, добавил он.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий