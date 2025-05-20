Хочу похудеть! Какие анализы сдать и обязательно ли это, объяснила эндокринолог

Мечтаете о стройной фигуре и решили начать путь к желаемому весу? Прежде чем погрузиться в мир диет и тренировок, стоит задуматься: а все ли в порядке с вашим здоровьем? Часто желание похудеть маскирует более серьезные проблемы, требующие не только коррекции питания, но и медицинской помощи.Чем ближе лето, тем чаще мы задумываемся о том, чтобы привести себя в форму, — фокусируемся на диете и спорте, надеясь поскорее избавиться от лишних килограммов. Но нередко, несмотря на все усилия, добиться нужного результата так и не получается. Может, что-то не так со здоровьем?Анастасия Калмурзина — врач-эндокринолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге рассказала «Доктору Питеру», действительно ли необходимы анализы перед началом похудения, какие именно исследования помогут выявить скрытые причины лишнего веса и как результаты анализов повлияют на выбор стратегии снижения веса.Зачем сдавать анализы, если хочешь похудетьПереедание, несбалансированный рацион, недостаток физической активности — все эти факторы хоть и частая, но далеко не единственная причина набора веса. Избыточная масса тела может быть связана с гормональными и метаболическими нарушениями, различными заболеваниями, нехваткой питательных веществ. Именно поэтому перед тем, как кардинально менять питание, полезно разобраться, есть ли в организме скрытые проблемы, которые могут препятствовать снижению веса.Анализы помогают оценить состояние и работу органов и систем. Это особенно важно при выраженном ожирении, которое повышает нагрузку на весь организм. Обследование даст представление об особенностях гормонального фона и обмена веществ, а также помогает выявить возможные дефициты витаминов и минералов. Понимание этих нюансов позволит составить рацион с учетом особенностей конкретного человека.В дальнейшем результаты анализов также можно будет использовать для оценки прогресса. Сравнив их с данными последующих исследований, можно понять, как снижение массы тела отражается на разных показателях здоровья.Прежде всего нужно оценить уровень гормонов.Гормоны щитовидной железы: ТТГ, свободный Т4Гипотиреоз, или недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, приводит к серьезным нарушениям обменных процессов и может препятствовать эффективному снижению веса.Индекс HOMAИспользуется для оценки чувствительности тканей к инсулину и помогает определить, есть ли у пациента инсулинорезистентность. Индекс рассчитывают на основе показателей глюкозы и инсулина.ЛептинЛептин — гормон, который отвечает за регуляцию чувства насыщения. Вырабатывается клетками жировой ткани, поэтому при ее избытке лептина в организме становится слишком много. В результате для достижения сытости человеку требуется все больше и больше пищи, из-за чего он постоянно переедает. Такое состояние называется лептинорезистентностью.ПролактинПовышенный уровень гормона пролактина может способствовать накоплению жировой ткани.КортизолВысокий уровень гормона стресса — один из главных виновников эпизодов компульсивного переедания. Кортизол желательно сдавать дважды: утром и вечером. В утренние часы он всегда повышен, хотя все равно не должен превышать норму. А вот высокий кортизол во второй половине дня — это уже типичная причина «вечерних зажоров», когда с помощью еды человек пытается стабилизировать эмоциональное состояние.Общий тестостерон и ГСПГ — для мужчинМужчинам перед диетой рекомендуется оценить уровень половых гормонов. Недостаток тестостерона приводит к замедлению метаболизма и накоплению жировой ткани, особенно на уровне живота.Оценка общего состояния организмаОбщий анализ крови — для измерения уровня гемоглобина, возможных воспалительных процессов в организме, исключения анемии.Биохимический анализ крови — для оценки работы печени, почек, а также рисков сахарного диабета.Липидограмма — для определения показателей жирового обмена, в том числе уровня «плохого» холестерина и триглицеридов в крови.Биоимпедансный анализ — исследование на специальном аппарате, которое определяет соотношение жировой и мышечной ткани, процент костной массы, уровень воды в организме. Биоимпеданс также показывает уровень базового обмена веществ — показатель, на основе которого затем можно рассчитать оптимальную суточную калорийность для безопасного снижения веса.Дополнительно рекомендуются:анализы на железо, ферритин — для женщин;УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости;анализ кала или масс-спектрометрия для оценки микробиоты кишечника.Как похудеть без врачаПопробовать похудеть можно и без анализов. Например, рассчитать показатели своего обмена веществ с помощью специальных калькуляторов и создать умеренный дефицит калорий в рационе. Как вариант, для начала просто отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров, добавить белок и клетчатку, наладить питьевой режим, подключить физическую активность — больше ходить пешком, а в идеале добавить силовые тренировки.Похудение при этом не должно быть ни слишком быстрым, ни слишком медленным. Если после полугода соблюдения всех рекомендаций масса тела не снизилась на 5% и более от исходного показателя, то это уже повод задуматься об анализах и обратиться к врачу-диетологу или эндокринологу, а при подозрении на расстройство пищевого поведения — проконсультироваться с психотерапевтом.

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