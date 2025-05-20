Названы оптимальные часы для отхода ко сну

Человеческий организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна — примерно в 21:00. К полуночи его выработка достигает пика, поэтому отходить ко сну лучше до этого времени, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов«Ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2-3 часа ночи, даже если спят восемь часов, часто все равно чувствуют усталость», — добавил специалист.Он также сообщил, что для того, чтобы полноценно восстановить силы, необходимо спать не менее семи часов. Для взрослого человека норма составляет от семи до девяти часов сна.

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