Россиян предупредили о первых признаках цифрового слабоумия

Цифровая деменция, или цифровое слабоумие, — это не медицинский диагноз, а описательный термин, рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Она пояснила, что при нем пассивное потребление информации через гаджеты, автоматизация задач и многозадачность ослабляют естественные механизмы работы мозга.По словам Булгаковой, симптомом цифровой деменции является ухудшение кратковременной памяти, например трудности с запоминанием номеров, и снижение концентрации, например неспособность долго фокусироваться на задаче без переключения между вкладками или уведомлений. Также к симптомам она отнесла ослабление критического мышления — зависимость от готовых решений из интернета.«При цифровой деменции на эмоциональном уровне человек ощущает повышенную тревожность или раздражительность при отсутствии доступа к гаджетам. Также наблюдается эмоциональное «оцепенение» из-за перегрузки информацией. На практическом уровне происходит утрата навыков пространственной ориентации — мы уже не можем найти нужную улицу или трассу за рулем. Происходят трудности с устным счетом, анализом текста на бумаге», — объяснила психолог.Эксперт добавила, что хроническая цифровая перегрузка может ускорять возрастное снижение когнитивных функций. У детей и подростков вызывает задержку развития речи, эмоционального интеллекта, проблемы с учебой, объяснила она.

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