У детей, переживших рак, больший риск развития заболеваний почек и гипертонии

По данным масштабного популяционного когортного исследования, дети, перенесшие рак, сталкиваются со значительно более высоким риском развития хронической болезни почек (ХБП) и гипертонии, чем их сверстники, часто в течение первого года после завершения противораковой терапии.Хотя лечение и выживаемость при детском раке улучшились, большинство выживших имеют хронические проблемы со здоровьем в возрасте до 50 лет. Новые результаты, опубликованные в JAMA Network Open, указывают на острую необходимость в обновленных, основанных на фактических данных международных рекомендациях по скринингу, адаптированных для этой уязвимой группы населения.В ходе ретроспективного исследования 10 182 детей, выживших после рака, наблюдались в течение 27 лет и сравнивались с 2 сопоставимыми когортами: 40 728 госпитализированных детей и 35 307 детей из общей детской популяции (GP). С течением времени у детей, выживших после рака, значительно чаще развивалась ХБП или гипертония, при этом кумулятивная заболеваемость достигала 20,85% по сравнению с 16,47% в госпитализированной группе и 8,05% в группе GP.Скорректированные HR (aHR) показали, что у детей, переживших рак, вероятность развития осложнений, связанных с почками, в два раза выше, чем у госпитализированных сверстников (aHR, 2,00; 95% ДИ, 1,86–2,14) и почти в 5 раз выше, чем у детей из общей популяции (aHR, 4,71; 95% ДИ, 4,27–5,19).«Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что людям, пережившим рак в детстве необходимо контролировать артериальное давление и состояние почек вскоре после завершения лечения рака и продолжать это делать и во взрослом возрасте», — пишут исследователи.Проблемы с почками и артериальным давлением появились уже в первый год после лечения и продолжали нарастать с течением времени. Хотя совокупная заболеваемость ХБП составляла примерно 8% среди детей, переживших рак, авторы предполагают, что фактический показатель может быть выше из-за ограничений административных данных, которые являются высокоспецифичными, но нечувствительными для выявления таких состояний.«Раннее лечение ХБП и гипертонии может смягчить прогрессирование заболевания и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили авторы. «Наши результаты подтверждают, что детей, переживших рак следует рассматривать как группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, требующую первичной и вторичной профилактики».Несмотря на повышенный риск, многие руководства по наблюдению за отдаленными последствиями для детей, переживших рак, либо не содержат конкретных рекомендаций по мониторингу почек, либо не включают такие важные показатели, как альбуминурия, говорится в исследовании. Существующие руководства часто расплывчаты, с небольшим консенсусом относительно того, какие выжившие должны проходить скрининг, с помощью каких тестов, как часто или как долго.Авторы утверждают, что текущие усилия по согласованию международных рекомендаций, например, предпринимаемые Международной группой по гармонизации рекомендаций, должны быть направлены на более активную интеграцию рамок детской гипертонии и ХБП в протоколы наблюдения за детьми, перенесшими онкологические заболевания.Известно, что некоторые виды терапии рака повышают риск заболеваний почек. Радиация, трансплантация стволовых клеток и нефротоксичные агенты, такие как цисплатин, имеют хорошо документированную токсичность для почек. Большой размер выборки исследования позволил провести стратифицированный анализ, показывающий, что дети, пережившие рак в детстве и подвергшиеся воздействию этих видов терапии, подвергались еще более высокому риску ХБП или гипертонии.Однако некоторые потенциальные факторы, такие как антрациклины, связанные со вторичной гипертензией или тромботической микроангиопатией, не могли быть адекватно оценены из-за ограничений данных. Кроме того, невозможность оценить повторные эпизоды острого повреждения почек во время лечения рака, известный фактор риска долгосрочного повреждения почек, остается пробелом в исследованиях.Хотя это крупнейшее на сегодняшний день исследование, изучающее результаты лечения почек в этой популяции, авторы признали его ограничения. Использование административных данных ограничивает точность определения стадий ХБП, тяжести или проявлений, таких как снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) или протеинурия. Социально-демографические факторы, такие как ожирение, раса или семейный анамнез, не были полностью учтены, а лабораторные показатели не были включены. Однако, по словам авторов, эти данные представляют собой надежные доказательства для изменений политики здравоохранения.«Будущие исследования должны уточнить, какие дети, пережившие рак подвергаются наибольшему риску почечных исходов, чтобы разработать экономически эффективные подходы к скринингу», — заключили авторы. «Совместные усилия организаций, заинтересованных в почках и раке, имеют решающее значение для снижения долгосрочной заболеваемости и смертности».

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