Шведские учёные опровергли миф о ключевом секрете долгой жизни

Физическая выносливость в юности не является единственным определяющим фактором долголетия, как многие полагали раньше. Исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, обнаружило неожиданные нюансы в общепринятом представлении о влиянии спортивной формы подростков на продолжительность жизни.Команда шведских ученых провела масштабный анализ данных, охватывающий более миллиона мужчин, прошедших обязательный медицинский осмотр в 18-летнем возрасте. Первоначальные результаты действительно подтверждали традиционное мнение: у физически более выносливых молодых людей наблюдался пониженный риск смертности как от заболеваний, так и от несчастных случаев, включая дорожно-транспортные происшествия.Однако именно эта взаимосвязь между высокой физической формой и пониженной смертностью от случайных причин заставила исследователей усомниться в прямой причинно-следственной связи. Логично предположить, что тренированность тела не может непосредственно защитить человека от таких происшествий, как утопление или автомобильная авария.Чтобы исключить влияние генетических и социально-экономических факторов, ученые применили инновационный подход в исследовании: они сравнили показатели выживаемости не только между разными участниками, но и между родными братьями. Такой метод позволил выявить, что на продолжительность жизни существенно влияют и другие параметры — уровень образования, семейные привычки, материальное положение и социальный статус.Исследователи подчеркивают, что их работа ни в коем случае не ставит под сомнение пользу физической активности для здоровья. Тем не менее, они предполагают, что предыдущие оценки вклада физической формы в долголетие могли быть значительно преувеличены из-за недостаточного учета сопутствующих факторов. В свете новых данных ученые призывают пересмотреть подходы к формированию государственных программ, направленных исключительно на повышение физической подготовки подростков.Интересно, что в других недавних исследованиях были выявлены дополнительные неожиданные факторы долголетия. Например, установлена корреляция между беглостью речи человека и более медленными темпами старения организма. Лингвистические способности оказались неожиданным индикатором, потенциально позволяющим прогнозировать продолжительность жизни.

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